search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Premierul Bolojan, mesaj tranșant pentru sindicate: „Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, după discuţiile cu sindicatele, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social pe tema celui de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament, că în momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. 

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu sindicatele FOTO: Guvernul României
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu sindicatele FOTO: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii Guvernului au avut astăzi consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

În discuţiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege, scrie News.

Potrivit unui comunicat oficial al Guvernului, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraţilor, cu accent asupra creşterii vârstei de pensionare şi a modificării modului de calcul iar Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale pentru pacienţi şi creşterii performanţei manageriale.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a menţionat modificările ce vor fi introduse prin reforma administraţiei locale şi care sunt circumscrise principiului echităţii sociale, precum şi pe cele pentru reducerea personalului din administraţia publică locală.

”În domeniul insolvenţei, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au în vedere îmbunătăţirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat şi creşterea responsabilităţii administratorilor care aduc firmele în stare de insolvenţă”, spune Executivul.

În ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană şi OCDE pe tema guvernanţei corporative şi au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie, precum şi a indemnizaţiilor acestora.

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE şi ANCOM, instituţii în care vor fi reduse bonusurile şi organigramele cu 10% din posturile de specialitate şi cu 30% din posturile serviciilor suport.

”În ceea ce priveşte proiectul fiscalitate, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală şi de a combate evaziunea fiscală”, mai arată Guvernul. Exectivul precizează că ”partenerii sociali – sindicatele şi patronatele – au transmis punctele de vedere şi analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental”.

”De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislaţiei subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor”, adaugă Guvernul. Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situaţiilor semnalate de partenerii sociali şi a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situaţia bugetară şi dezechilibrele din sistem, se arată în comunicat.

”În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanţi ai celorlalte instituţii guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
mediafax.ro
image
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost condamnat pe viață
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Momentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanul
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Locatarii de la ce etaje trebuie să participe la cheltuielile pentru repararea acoperișului ori terasei unui bloc. Cum se calculează costurile
playtech.ro
image
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Ricky Martin revine în România! Unde și când va avea loc concertul
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Horoscop luna Septembrie 2025. Trei zodii care trag lozul norocos
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Vedetele care au înlocuit șamponul cu săpunul de casă: „Părul crește mai repede”. Sfatul hairstyliștilor: „Poți să te speli și cu pudră de aur, dacă....”
click.ro
image
Filmul din 2023 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?