În meciul care a încheiat etapa a 17-a din Serie A, AS Roma s-a distrat luni seară, pe teren propriu, cu Genoa, scor 3-1.

Toate golurile trupei din Cetatea Eternă au picat în prima repriză: Soula (14), Kone (19) și Ferguson (31). Pentru Genoa a punctat Ekhator (87). La oaspeți, fostul căpitan al naționalei, Nicolae Stanciu (32 de ani), n-a fost folosit deloc.

Formația lui Daniele De Rossi (42 de ani), fost căpitan al Romei, este pe locul 17, primul de deasupra liniei retrogradării, cu 14 puncte. Verona, aflată pe locul 18, are 12 puncte.

În schimb, AS Roma are 33 de puncte, fiind pe locul 4. Primele clasate sunt Inter (36 puncte), AC Milan (35 puncte) și Napoli (34 puncte).

Omul de afaceri Dan Șucu, 62 de ani, nu are probleme doar cu Genoa. Cealaltă formație pe care o patronează, Rapid, și-a pierdut poziția de lider în Superligă României, fiind detronată de Universitatea Craiova, după etapa a 21-a, ultima din 2025.