Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă miercuri un nou set de măsuri din „Pachetul 2” de reformă fiscală, cu impact direct asupra companiilor și activității ANAF.

UPDATE „Taxă pe fluxuri extracomunitare de colete”

„O a doua măsură se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de colete, cele de sub 150 de euro. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3-4 mii de colete pe zi, la 225 de mii de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40 de mii de antreprenori români, care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zona extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată”.

„Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici. Ca atare propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitare în România și cele care vin prin alte hub-uri în România. Evident că odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România, nu vor mai trebui să plătească acești bani. Evident pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să stabilească hub-uri logistice în România. O să trec acum la măsurile care privesc activitatea ANAF„.

UPDATE „Trebuie să încurajăm și alte multinaționale să vină în România,"

„Este clar că această taxă nu și-a atins efectele și nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinaționalelor care era cu adevărat sensibilă, ci a targetat practic toată activitatea lor economică. Nu trebuie să targetăm activitatea economică a multinaționalelor. Multinaționalele trebuie să investească în România, trebuie să avem, să încurajăm și alte multinaționale să vină în România, să creeze locuri de muncă, să creeze plus-valoare, dar când vine vorba de cheltuieli cu afiliații, când vine vorba de prețuri de transfer, trebuie să plătească impozite profit de România. Iar acesta este mesajul pe care vreau să-l transmitem prin această nouă formulă pe care o introducem astăzi, o nouă abordare, o nouă paradigmă în privința tratării multinaționalelor”, a mai spus Alexandru Nazare.

UPDATE „Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afacere a unei multinaționale”

În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate. Și vorbim aici de management, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim de dobânzi intra grup și vorbim de consultanți. Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companiile raportează și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau să spun pricinoase ale multinaționalelor, prin care în mod tradițional se transferă profit. De ce facem acest lucru?

Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afacere a unei multinaționale care în fapt îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profit. Pe aceste patru categorii pe care le-am identificat deja avem un volum de calculat pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații.

Cat oare am creat o nouă formulă de taxare, inspirat fiind din base erosion tax, taxa pe care e folosită în Statele Unite, cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil. În fapt ce facem? Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%, tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%, ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impulsului pe profit și ne așteptăm la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor.

Acest impozit este, practic, va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024 și credem noi că va targeta mult mai bine această zona de export de profit. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele cinci luni ale anului cu 30% și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi care ne indică acest lucru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru ca atare. O dată cu eliminarea IMCA ne așteptăm de la companii, bineînțeles, să aibă o altă atitudine față de investiții în România. Această taxă a fost în formula actuală, încă de la momentul în care a fost ea introdusă în Parlament.

A fost și atunci un amendament care să înlocuiască IMCA targetat, așa cum propunem astăzi, nu a fost adoptat.

UPDATE „Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinațion”

Nazare a vorbit despre măsuri „care sunt foarte importante în zona de investiții”

„Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale. S-a vorbit foarte mult și s-a făcut foarte puțin în această privință. Nu am găsit urme în ANAF în privința supravegherii transferurilor din aceste companii”

„O să încep prin a enumera măsurile care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante ca și impact economic, în special în zona de investiții. Principala chestiune pe care vreau să o subliniez aici este că vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale. Despre companiile multinaționale s-a vorbit foarte mult și s-a făcut destul de puțin în foarte mulți ani de zile. Și pot să vă spun din experiența acestor săptămâni, luni, de zile de când am preluat mandatul că nu am găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor”.

„Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliații. Deci începem un exercițiu complet nou care în paralel va însemna și o întărire a direcției de prețuri de transfer din ANAF, care a fost în ultimii patru ani văduvită de foarte multe resurse, fie că sunt umane, fie că sunt materiale. Efortul este mai amplu. De unde am plecat? Am plecat de la niște evidențe cuantificabile„.

UPDATE Ședința lui Ilie Bolojan cu șefii instituțiilor de stat s-a încheiat

Ilie Bolojan a avut miercuri discuții cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului.

Au fost abordate măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal, potrivit Agerpres.

Știrea inițială

Surse avizate au precizat că, printre principalele măsuri s-ar afla:

- Eliminarea impozitului de 0,5% din cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro – taxă care a adus la buget aproximativ 1,5 miliarde de lei anual. În locul acesteia, va fi introdus un mecanism prin care să plătească o taxă doar firmele care își externalizează profiturile, indiferent de dimensiune, Ministerul Finanțelor estimând același impact bugetar.

- Obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate SRL-urile, începând cu 1 ianuarie. În prezent, circa 700.000 din cele 1,6 milioane de firme active nu dețin un cont bancar.

- Măsuri pentru eficientizarea activității ANAF, menite să îmbunătățească colectarea și verificările fiscale.

- Modificarea Legii insolvenței, aflată în prezent în analiză la Ministerul Justiției, înainte de a fi prezentată oficial.

- Dizolvarea mai rapidă a firmelor inactive, în termen de 2-3 ani.