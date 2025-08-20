search
Miercuri, 20 August 2025
Începe reforma în sănătate. Ce conține pachetul de măsuri pregătit de ministrul Rogobete: „Nu este vorba despre austeritate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 20 august, punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar. „Respect pentru pacienți, demnitate pentru personalul medical, responsabilitate pentru spitale – o reformă absolut necesară pusă în transparență decizională”, a transmis acesta.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO: FB
Reforma în sănătate nu se face cu lozinci, ci cu reguli clare și curaj de a schimba vechile practici. Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul unei Ordonanțe care aduce măsuri concrete pentru pacienți și pentru cei care conduc unitățile medicale. În ultimele zile, m-am consultat cu profesioniști din sănătate, cu sindicatele, cu asociațiile de pacienți și cu experți din industrie. Toate observațiile și propunerile au fost analizate cu seriozitate, pentru ca textul final să răspundă corect nevoilor reale. Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor și despre un sistem mai funcțional, mai echitabil și mai transparent”, a transmis Alexandru Rogobete, pe FB.

Consorții medicale pentru servicii mai bune

Spitalele vor putea să se asocieze între ele pentru activități medicale comune, cercetare, investiții, dar și achiziții de medicamente și echipamente. Înseamnă resurse folosite mai eficient și servicii mai bune pentru pacienți, fără competiții inutile între spitale.

Manageri evaluați pe performanță

Am spus de multe ori că a fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate. Până acum, criteriile de performanță erau învechite și nu reflectau adevărata eficiență administrativă și managerială. Prin această modificare, introducem criterii clare de management, indicatori de performanță relevanți și o regândire completă a modului în care se organizează concursul.

Managerii vor încheia contracte de maximum 4 ani, evaluate anual pe baza acestor indicatori clari. Dacă nu își ating obiectivele, contractele încetează.

Șefi de secție cu atribuții clare și responsabilitate

Șefii de secție, laborator sau servicii medicale vor avea contracte de administrare cu evaluare anuală.

Cabinete de familie mai accesibile și un rol consolidat în sistem

Medicina de familie este stâlpul sistemului de sănătate. Toți pacienții trebuie să poată accesa medicul de familie, iar fără colegii noștri din medicina primară sistemul nu poate funcționa corect. De aceea, este esențial să le întărim rolul și statutul, atât în societate, cât și în sistemul de sănătate.

Cabinetele de medicină de familie pot înființa cel mult două puncte secundare de lucru, dacă medicul solicitant asigură un program fracționat de minimum 5 ore pe săptămână, în norma lui de bază sau peste aceasta. În plus, din 2026 finanțarea medicilor de familie se va baza preponderent pe serviciile efectiv acordate pacienților – 80% plată pe serviciu și doar 20% plată per capita.

Dezvoltarea ambulatoriului de specialitate

Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 octombrie și la 8 lei de la 1 ianuarie. Investim direct în servicii de diagnostic și tratament mai accesibile, astfel încât problemele medicale să fie rezolvate rapid, fără drumuri inutile la urgență.

Citește și: Ministrul Sănătății a găsit bani și anunță modernizarea ambulatoriilor. 120 mil. de euro pentru extinderi, modernizări și dotări

Card european de sănătate cu valabilitate extinsă

O măsură simplă, dar importantă, care reduce birocrația și oferă siguranță pacienților atunci când au nevoie de îngrijiri medicale în străinătate. Astfel, prelungim valabilitatea cardurilor cu 10 ani de la emitere pentru pensionarii peste 65 de ani, respectiv pentru copii până la îndeplinirea vârstei de 18 ani.

Finanțare transparentă și bazată pe performanță pentru spitale

Se introduce o metodologie unitară de alocare a fondurilor, ținând cont de volumul și complexitatea cazurilor, gradul de utilizare a capacității și eficiența spitalului. Spitalele vor fi finanțate corect, pe baza nevoilor reale și a performanței medicale.

Metodologia va ține cont de criterii clare și obiective:

-ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor spitalului;

-ponderea influențelor financiare în veniturile spitalului provenite din contractul cu casa de asigurări de sănătate;

-ponderea influențelor financiare în totalul cheltuielilor salariale ale spitalului;

-indicatori de activitate și performanță medicală, precum volumul și complexitatea serviciilor oferite, gradul de utilizare a capacității spitalului și eficiența utilizării resurselor;

-raportarea sumelor alocate la disponibilitățile financiare ale Fondului și prioritățile strategice stabilite pentru finanțarea sistemului sanitar.

„Metodologia include, după caz, mecanisme speciale pentru unitățile care au o activitate complexă sau strategică, precum cele cu programe naționale de sănătate sau cu rol regional/național. Astfel, spitalele cu specific medical complex vor primi fonduri corelate cu gradul de adresabilitate al pacienților și nevoile reale de servicii medicale”, a precizat Rogbete. 

Toți indicatorii vor fi stabiliți pe baza datelor raportate lunar sau trimestrial de unitățile sanitare, ceea ce asigură transparență și predictibilitate.

„Această abordare introduce performanța ca principiu central în finanțarea spitalelor: resursele vor fi alocate nu arbitrar, ci în funcție de activitatea efectivă și eficiența fiecărei unități”, a spus ministrul Sănătății.

Citește și: Pacienți de la spitale de stat cu servicii gratuite, trimiși abuziv la clinici private. Ministrul Sănătății lansează un formular online pentru sesizări

Rogobete vrea spitale strategice

„Pe lângă aceste criterii, introducem o nouă categorie – spitale strategice. Acestea sunt unități cu activitate complexă sau rol regional/național, inclusiv cu programe naționale de sănătate, care vor beneficia de mecanisme speciale de alocare a fondurilor. Scopul este ca aceste spitale să primească finanțare corelată cu complexitatea activității și nevoile reale ale pacienților, asigurând astfel servicii de calitate pentru cazuri complexe sau critice”, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. 

Potrivit ministrului, aceste măsuri nu sunt simple articole de lege, ci „semne de respect pentru pacienți și pentru medicii care muncesc cu bună credință”.

„Este începutul unei schimbări care nu mai poate fi amânată. Încrederea ne face bine! Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății și celor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru munca depusă în realizarea acestui pachet legislativ. Mulțumesc, de asemenea, sindicatelor, asociațiilor de pacienți și organizațiilor profesionale pentru ideile constructive și contribuția la conturarea unui text echilibrat și aplicabil în practică”, a conchis ministrul. 

loading Se încarcă comentariile...
