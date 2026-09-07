Ilie Bolojan, avertisment pentru clasa politică: „Avem nevoie rapid de un guvern” care să țină cheltuielile sub control

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România trebuie să continue reformele și să reducă deficitul, în condițiile în care următorii ani vor aduce presiuni suplimentare asupra bugetului.

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Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan susține că măsurile adoptate până acum au produs rezultate, iar deficitul din primele șapte luni ale anului este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Potrivit acestuia, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde de lei mai mult decât anul trecut, în timp ce cheltuielile de personal ale statului s-au redus.

„Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm”, afirmă Bolojan.

Premierul interimar recunoaște însă că ajustarea bugetară a avut un efect de contracție asupra economiei, prin reducerea consumului finanțat din împrumuturi.

„Economia a pierdut creșterea, de fapt, iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, susține el.

Bolojan consideră că perioada de provizorat politic trebuie să se încheie și avertizează că viitorul guvern va avea de rezolvat problema deficitului, estimat la 5,3% din PIB pentru 2027. Dispariția granturilor din PNRR, creșterea cheltuielilor pentru apărare, indexarea salariilor și pensiilor și costurile dobânzilor vor pune presiune pe buget.

„Suntem într-o situație de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reușit să încheiem PNRR, să menținem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne și externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate”, spune Bolojan.

El avertizează și asupra riscului ca România să revină la politici bazate pe creșterea consumului și cheltuieli nesustenabile.

„Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară”, afirmă premierul interimar.

În final, Bolojan cere formarea rapidă a unui Executiv cu mandat deplin, care să schimbe modelul economic de la consum către investiții și să controleze cheltuielile publice.

„Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală”, transmite Bolojan.