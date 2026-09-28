 Statele membre UE au aprobat cinci mari proiecte paneuropene de apărare. România participă la toate cele cinci | adevarul.ro
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Statele membre UE au aprobat cinci mari proiecte paneuropene de apărare. România participă la toate cele cinci

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Statele membre ale UE au aprobat, luni, planurile pentru cinci proiecte paneuropene de apărare care vizează măsuri de apărare în spaţiu, pe mare, în aer şi împotriva dronelor, proiecte care vor fi acum eligibile pentru finanţare din partea UE.

Apărare UE
Apărare UE Foto: X

Proiectele europene de apărare de interes comun (EDPCI) permit ţărilor europene să colaboreze la iniţiative majore de apărare care ar fi prea ample sau prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru al UE, a declarat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat prin care a anunţat aprobările.

Cele cinci proiecte care au primit aprobarea pentru finanţare se concentrează pe dezvoltarea războiului cu drone şi împotriva dronelor (DECODER), precum şi pe protejarea flancului estic al Europei (Eastern Flank Watch). Propuse iniţial de Comisia Europeană în luna iulie, acestea includ, de asemenea, un proiect integrat de apărare maritimă şi a fundului mării (ISMD), un proiect de apărare aeriană şi antirachetă şi de avertizare timpurie (EU-FIAMD), precum şi un proiect de apărare spaţială (SPACE).

„Lucrând îndeaproape cu partenerii noştri, Norvegia şi Ucraina, luăm împreună măsuri decisive pentru a proteja spaţiul, cerul nostru, mările noastre, cablurile submarine şi cetăţenii noştri care depind de acestea”, a declarat, într-un comunicat, Helen McEntee, ministrul Apărării din Irlanda - ţara care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

România se numără printre statele participante la toate cele cinci proiecte, care acoperă de la drone şi sisteme antidronă şi apărarea maritimă până la capabilităţi spaţiale, apărare aeriană şi antirachetă şi consolidarea apărării flancului estic al UE, notează News.ro.

În cadrul Programului european pentru industria de apărare al Uniunii, un buget de 325 de milioane de euro este alocat pentru EDPCI, existând posibilitatea ca în viitor să fie disponibile fonduri suplimentare.

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