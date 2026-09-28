Gina Pistol a dezvăluit ce obicei alimentar a eliminat pentru a slăbi. „După 40 de ani, tot ce funcționa înainte nu mai funcționează”

Gina Pistol a reușit să slăbească treptat, într-un proces care a durat mai bine de un an, iar, zilele acestea, a dezvăluit ce obicei alimentar a eliminat pentru a-și recăpăta silueta.

Foto: Instagram @ginapistol

De asemenea, aceasta a povestit de ce a înțeles, după vârsta de 40 de ani, că trebuie să își schimbe stilul de viață. Prezentatoarea consideră că alimentația are un rol esențial în procesul de slăbire, chiar mai important decât sportul.

Vedeta a povestit că, în timpul filmărilor, obișnuia să consume diverse gustări, fără să le considere mese propriu-zise. Aceste mici „ciuguleli” îi afectau însă alimentația, motiv pentru care a decis să renunțe la ele și să își stabilească mese clare.

„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva.

La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: «Măi dar n-am mâncat nimic», adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi?

Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.

Deși consideră mișcarea importantă, Gina Pistol a recunoscut că nu a mai ajuns la sală de aproximativ patru luni.

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