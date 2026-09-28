Șapte proprietari de câini, cercetați penal după o expozițe chinologică de la Râșnov. Animalele aveau urechile cupate și coada amputată

Șapte proprietari de câini au fost identificați de polițiștii brașoveni și s-au ales cu dosare penale după participarea la Expoziția Chinologică Internațională organizată în weekend la Râșnov. Oamenii legii au constatat că animalele prezentau urechile cupate și coada amputată, intervenții chirurgicale interzise de legislația privind protecția animalelor.

Foto: IPJ Brasov

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Brașov au desfășurat duminică o acțiune de control la evenimentul chinologic, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la bunăstarea animalelor. În timpul verificărilor, au fost depistați șapte proprietari ale căror exemplare canine aveau semnele unor intervenții estetice nepermise.

„În cadrul activităților efectuate în teren, polițiștii au identificat șapte deținători de câini, ale căror exemplare canine prezentau urechile cupate și coada amputată. Astfel, polițiștii au constatat existența unor indicii privind săvârșirea infracțiunilor de efectuare a unor intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal în scopuri necurative, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor”, a transmis IPJ Brașov într-o postare pe Facebook.

Cazurile au fost preluate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalul cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.

Autoritățile reamintesc că respectarea legislației privind protecția animalelor este responsabilitatea fiecărui proprietar, iar orice act de cruzime sau nerespectare a obligațiilor legale poate atrage sancțiuni penale.

Expoziția Chinologică Internațională de la Râșnov, organizată la Baza Olimpică pentru Sărituri cu Schiurile, a reunit în weekend crescători și pasionați de câini din întreaga țară.