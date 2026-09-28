Desertul japonez cu fasole, cacao și fistic care începe să cucerească Europa. Are la bază o tehnică veche de aproape 100 de ani

Fasolea, boabele de cacao și fisticul sunt ingredientele unui desert japonez care începe să atragă atenția în Europa. Shuka este o reinterpretare modernă a unei tehnici tradiționale folosite la Kyoto încă din urmă cu aproape 100 de ani.

Desertul japonez cu fasole, cacao și fistic care începe să cucerească Europa Foto: Foto: gamberorosso

Shuka a fost creat de Takeshi Kondo, care face parte din cea de-a patra generație a familiei ce deține Torokuya, un atelier din Kyoto specializat în prepararea tradiționalului amanatto, un desert din leguminoase confiate.

Torokuya a fost fondat în 1926 și păstrează de aproape un secol tehnica prin care fasolea este introdusă în sirop de zahăr și apoi lăsată să se usuce treptat, timp de mai multe zile. Procedeul seamănă cu cel folosit pentru fructele confiate, însă ingredientul principal este reprezentat de leguminoase.

De la fasole confiată la boabe de cacao

Ideea de a reinventa acest desert tradițional i-a venit lui Kondo după participarea la Terra Madre, evenimentul organizat în orașul Torino, în Italia. În 2018, japonezul a prezentat amanatto unor vizitatori din mai multe țări, însă reacția unuia dintre ei l-a făcut să se gândească la o variantă diferită.

„În țara mea nu mâncăm leguminoase dulci”, i-a spus vizitatorul, potrivit publicației Gambero Rosso.

Kondo nu a abandonat, însă, ideea. Convins că metoda japoneză de confiere poate fi adaptată, a început să caute ingrediente care să fie mai familiare consumatorilor occidentali.

În timpul unei călătorii prin Italia, japonezul a observat cât de populare sunt ciocolata și înghețata. De aici a pornit ideea de a aplica metoda tradițională folosită pentru amanatto boabelor de cacao.

Experimentul s-a dovedit complicat. Boabele de cacao trebuiau curățate manual, una câte una, pentru îndepărtarea resturilor de pulpă. În plus, spre deosebire de fasolea folosită pentru amanatto, boabele de cacao nu deveneau suficient de moi în timpul procesului.

Kondo a descoperit că această textură poate deveni chiar un avantaj.

„Este tare, dar foarte bun”, i-au spus câțiva tineri după ce au gustat produsul.

Pentru Kondo, reacția a fost o revelație. A decis că noul desert nu trebuie să copieze textura amanatto-ului tradițional, ci poate avea propria consistență.

Shuka, lansat în 2022

După mai multe experimente, în 2022 a fost lansat brandul Shuka. Gama include în prezent atât variante tradiționale, cât și sortimente realizate cu ingrediente mai puțin obișnuite pentru deserturile japoneze.

Printre acestea se află fisticul, caju-ul și boabele de cacao, alături de fasolea albă.

Spre deosebire de mochi, un alt desert japonez devenit popular în Europa, Shuka nu are textura elastică și moale specifică acestuia. Produsul este obținut printr-un proces de confiere și are o consistență mai fermă.