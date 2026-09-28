 Siegfried Mureşan spune că are aproape 200 de voturi certe pentru trecerea guvernului. De unde mai speră să obțină încredere | adevarul.ro
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Siegfried Mureşan spune că are aproape 200 de voturi certe pentru trecerea guvernului. De unde mai speră să obțină încredere

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Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că are în jur la 200 de voturi certe” pentru învestirea Guvernului, având discuţii cu minorităţile, dar şi cu cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici”.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, premier desemnat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bine cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune”, a declarat, luni seară, la TVR, Siegfried Mureşan.

Acesta a explicat că a mai „discutat cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici” : „Cred că vor veni voturi şi de acolo. În momentul de faţă avem PSD-ul ca partener al AUR-ului, care au anunţat astăzi că nu vor vota acest Guvern”, scrie News.

Premierul desemnat afirmă că în prezent lipsesc „câteva zeci de voturi”: „Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire”.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni, 28 septembrie, că l-a contactat din nou pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis un document în care susține că programul de guvernare propus include mai multe dintre solicitările social-democraților.

Votul pentru învestirea Guvernului Mureşan este programt miercuri.

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