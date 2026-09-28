Emil Hurezeanu, la „Interviurile Adevărul - Agenda Internațională”, despre declarațiile ambasadorilor și relația României cu Occidentul

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, este invitat luni, 28 septembrie, la emisiunea „Agenda Internațională”, realizată de Răzvan Munteanu. Ediția începe la ora 19:00 și va aborda mai multe subiecte de actualitate din politica externă și diplomația internațională.

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu Foto: arhivă, adevărul

Printre temele aflate în centrul discuției se numără declarațiile ambasadorului Marii Britanii la București referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din România.

De asemenea, Emil Hurezeanu va comenta controversele apărute în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal despre afirmații atribuite ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, în contextul schimbării Guvernului de la București.

Discuția va aborda și implicațiile acestor episoade asupra relațiilor României cu principalii săi parteneri occidentali, precum și limita dintre presiunea diplomatică și ingerința în politica internă.

Un alt subiect important îl reprezintă situația din Serbia, după demisia președintelui Aleksandar Vučić. Vor fi analizate implicațiile acestei decizii asupra politicii interne de la Belgrad și asupra echilibrului regional din Balcanii de Vest.

Unde se termină presiunea diplomatică și unde începe ingerința? Ce transmit recentele declarații despre România și relația sa cu partenerii occidentali? Și ce urmează în Serbia după demisia lui Aleksandar Vučić? - sunt câteva dintre întrebările la care va răspunde Emil Hurezeanu.

Răspunsurile, luni, de la ora 19:00, la „Agenda Internațională”, cu Răzvan Munteanu, într-un dialog cu fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu.