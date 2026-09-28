Un număr de 13 persoane au murit luni într-un incendiu la o fabrică de artificii din regiunea Iaroslavl din centrul Rusiei, a raportat agenţia rusă de stat Tass, citând serviciile de urgenţă.

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Incendiul a cuprins două clădiri situate în satul Kubrinsk din apropierea oraşului Pereslavl-Zalesskii.

Un total de aproximativ 100 de salvatori au fost trimişi pentru a stăpâni focul, a informat guvernatorul local Mihail Evraiev.

Autorităţile ruse au deschis un dosar penal pentru presupuse încălcări ale reglementărilor de siguranţă industrială, a mai transmis agenţia rusă de presă.