Cuplu de ruși, prins cu 19 valize pline de tehnică de spionaj și o mie de prezervative, în aeroport. Câți bani au găsit anchetatorii în locuințele celor doi

Un cuplu de cetățeni ruși, care dețin și pașapoarte israeliene, a fost arestat pe aeroportul din Tivat, Muntenegru, după ce autoritățile au descoperit în bagajele lor 19 valize pline cu echipamente electronice, dispozitive ce pot fi folosite pentru supraveghere și aproximativ o mie de prezervative.

Dispozitivele erau ascunse în bajgaje Foto: Shutterstock

Cei doi intenționau să se îmbarce într-un zbor spre Tel Aviv, potrivit Antena 3. Controlul de securitate a scos la iveală o cantitate neobișnuită de aparatură IT, dispozitive GPS cu microfon, detectoare de semnale radio, camere de supraveghere, componente informatice și alte echipamente care au ridicat suspiciuni privind posibile activități de spionaj.

La percheziții le desfășurate în apartamentele pe care le foloseau, polițiștii au găsit un milion de euro și alte echipamente

În urma arestării, anchetatorii au percheziționat două apartamente din Budva și Bar, despre care se crede că erau folosite de cuplu. În locuința din Budva, poliția ar fi găsit aproape un milion de euro, echipamente IT, unele încă sigilate, altele deja folosite, precum și medicamente. Percheziția ar fi durat peste 12 ore, iar descoperirile au întărit suspiciunile legate de activitățile celor doi.

Aleksandr Mihailovici Kruglianski, în vârstă de 31 de ani, și Aleksandra Kruglianska, de 42 de ani, au fost prezentați în fața unui judecător de la Tribunalul din Kotor, care a decis plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile, invocând riscul ca aceștia să fugă. Deși anchetatorii suspectează că echipamentele găsite ar putea fi folosite pentru supraveghere, interceptare sau detectarea dispozitivelor de ascultare, cei doi sunt cercetați în prezent doar pentru contrabandă și spălare de bani.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Vijesti, cuplul avea vize turistice și intrase de mai multe ori în Muntenegru în ultimele luni, unde ar fi locuit temporar. Pe lângă echipamentele electronice, poliția a confiscat de la cei doi peste 26.000 de euro, 1.150 șecheli israelieni și medicamente. Surse citate de presa locală au precizat că în două dintre valize se aflau medicamente și aproximativ o mie de prezervative.