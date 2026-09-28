Ce face Alexandre Eram când Andreea Esca nu e cu el la Porumbacu: Proiectul „A lu’ Escana” a schimbat satul

La Porumbacu de Sus, în inima Țării Oltului, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au deschis vara aceasta un spațiu cultural care a devenit rapid un punct de atracție pentru turiștii pasionați de artă, tradiții și experiențe autentice. Proiectul, numit „A lu’ Escana”, este mai mult decât un loc de întâlnire: este o inițiativă dedicată comunității și patrimoniului local, construită în jurul unor case tradiționale restaurate cu grijă, potrivit Click!.

Andreea Esca, alături de Alexandre Eram și cei doi copii ai lor, la Porumbacu Foto: FB Andreea Esca

„Acest loc a fost deschis în luna iulie, vara aceasta. Ne-am tot gândit că trebuia să facem ceva pentru comunitate, pentru că, într-adevăr, aveam niște case în sat pe care le închiriam, dar voiam să mergem mai departe și să facem ceva și pentru comunitate. Noi vrem să reînviem satele românești!”, a declarat Alexandre Eram, intr-un interviu pentru Click!.

Spațiul cultural găzduiește concerte, expoziții, piese de teatru și evenimente comunitare. Printre artiștii care au performat aici se numără violonistul Alexandru Tomescu, trupe de jazz și actori cunoscuți.

Proiectul este strâns legat de istoria familiei Esca. Bunicii vedetei sunt din Porumbacu de Sus, iar numele locului - „A lu’ Escana” - provine din felul în care Andreea era identificată în copilărie pe ulițele satului. Dincolo de spațiul cultural, familia Esca‑Eram deține în sat un complex de 11 case tradiționale restaurate, care pot fi închiriate de turiști.

„Așa a început nebunia: am vrut să salvăm casele! Din pasiune am făcut asta, am tot salvat și acum avem în total 11 case”, spune Alexandre Eram.

Alexandre Eram, la Porumbacu de Sus Foto: Click!

Restaurarea nu a fost deloc simplă, având în vedere vechimea construcțiilor.

„Casele fiind din lemn foarte vechi, a fost un proces de restaurare foarte greu. A trebuit restaurată fiecare bucată, lemnul a fost tratat, plus că trebuie să avem grijă de el în continuare”, mai spune soțul Andreei Esca.

Casele sunt modernizate la interior, pentru a oferi confort turiștilor, dar păstrează elementele tradiționale, inclusiv țigla originală.

„Fiecare casă din cele 11 e semnată: 1843, 1849, cu anul când a fost ridicată. Încercăm să păstrăm și țigla. Aici, de exemplu, deasupra acestei șuri, avem șapte tone de țiglă”.

Pe lângă componenta culturală, proiectul pune accent și pe gastronomia locală:

„Aici se face un gulaș extraordinar, gulaș de vițel și de bivoliță. E cea mai bună mâncare. Avem legume proaspete și brânză de bivoliță. Încercăm să salvăm și bivolii din sat, pentru că sunt din ce în ce mai rari”.

Alexandre Eram petrece tot mai mult timp la Porumbacu de Sus, mai ales în weekenduri. Pentru el, România rămâne locul preferat pentru vacanțe:

„E frumos în România! Toată lumea pleacă în străinătate, dar România este din cale afară de frumoasă și de spectaculoasă.”

Despre viitorul proiectului, Eram spune că nu se consideră proprietar, ci „păstrător” al unei moșteniri pe care vrea să o ducă mai departe.

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