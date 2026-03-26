Ilie Bolojan avertizează că urmează un an economic dificil, cu presiuni asupra guvernului și mediului de afaceri

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, 26 martie, că urmează un an economic dificil, adăugând că România trebuie să reducă deficitul bugetar, după cheltuieli mari, într-un context internațional nefavorabil, ceea ce va pune presiune atât pe guvern, cât și pe mediul de afaceri.

„Suntem într-un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuare într-un an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod.

Suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi, deci, un an ușor, nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern”, a spus acesta la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerț Româno-Americane.

Premierul transmite firmelor că rolul lor este să-și continue activitatea, să-și mențină afacerile, angajații și să plătească taxele, asta fiind cel mai important ajutor pentru economie în perioada dificilă.

În același timp, spune că guvernul are propriile responsabilități și priorități, iar unele măsuri și probleme sunt inevitabile, indiferent cine conduce, și vor avea impact și asupra mediului de afaceri.

„Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel. Nu mai putem continua cu deficite foarte mari, care ne creează niște probleme majore.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului și trebuie să adoptăm niște legislații în acest sens, care derivă din legea privind reforma în administrație. Asta este o problemă importantă.”

Bolojan mai declară că România trebuie să atragă fonduri europene pentru a menține investițiile la un nivel ridicat, chiar dacă în același timp trebuie să reducă deficitul bugetar.

Subliniază că este o situație dificilă, pentru că statul trebuie să taie cheltuieli, dar și să investească mult.

În acest context, guvernul trebuie să absoarbă până în august aproximativ 10 miliarde de euro, bani care vor merge în proiecte importante, precum infrastructura și Autostrada Moldovei, cu impact asupra dezvoltării economice.

Aproximativ 120 kilometri din Autostrada Moldova (A7) trebuie finalizați până în august 2026, termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Dintre aceștia, circa 96 kilometri sunt finanțați integral din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin componenta de granturi a PNRR, ceea ce face ca respectarea calendarului de execuție să fie esențială pentru evitarea pierderii acestor resurse.