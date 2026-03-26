Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ilie Bolojan avertizează că urmează un an economic dificil, cu presiuni asupra guvernului și mediului de afaceri

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, 26 martie, că urmează un an economic dificil, adăugând că România trebuie să reducă deficitul bugetar, după cheltuieli mari, într-un context internațional nefavorabil, ceea ce va pune presiune atât pe guvern, cât și pe mediul de afaceri.

„Suntem într-un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuare într-un an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod.

Suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi, deci, un an ușor, nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern”, a spus acesta la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerț Româno-Americane.

Premierul transmite firmelor că rolul lor este să-și continue activitatea, să-și mențină afacerile, angajații și să plătească taxele, asta fiind cel mai important ajutor pentru economie în perioada dificilă.

În același timp, spune că guvernul are propriile responsabilități și priorități, iar unele măsuri și probleme sunt inevitabile, indiferent cine conduce, și vor avea impact și asupra mediului de afaceri.

„Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel. Nu mai putem continua cu deficite foarte mari, care ne creează niște probleme majore.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului și trebuie să adoptăm niște legislații în acest sens, care derivă din legea privind reforma în administrație. Asta este o problemă importantă.”

Bolojan mai declară că România trebuie să atragă fonduri europene pentru a menține investițiile la un nivel ridicat, chiar dacă în același timp trebuie să reducă deficitul bugetar.

Subliniază că este o situație dificilă, pentru că statul trebuie să taie cheltuieli, dar și să investească mult.

În acest context, guvernul trebuie să absoarbă până în august aproximativ 10 miliarde de euro, bani care vor merge în proiecte importante, precum infrastructura și Autostrada Moldovei, cu impact asupra dezvoltării economice.

Aproximativ 120 kilometri din Autostrada Moldova (A7) trebuie finalizați până în august 2026, termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Dintre aceștia, circa 96 kilometri sunt finanțați integral din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin componenta de granturi a PNRR, ceea ce face ca respectarea calendarului de execuție să fie esențială pentru evitarea pierderii acestor resurse. 

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce înseamnă literele J, H sau T de pe cauciucurile de vară: detaliul pe care puţini şoferi îl bagă în seamă
playtech.ro
image
Selecționerul Turciei, „desființat” înainte de barajul cu România: „Sper că vom primi gol și îl vor da afară” / „A înnebunit”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii aceștia?”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
ANAF, anunț pentru persoanele fizice! Declarația Unică poate fi precompletată automat
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Oamenii îl critică pe Rareș Cojoc, după ce Andreea Popescu și copiii s-au mutat în alt apartament: „Doamne, ce bărbat să fii”
click.ro
image
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Oana a apărut cu un bandaj pe cap
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Miley Cyrus ;i Hannah Montana foto Profimedia jpg
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!