 Curs valutar BNR, 28 septembrie 2026. Euro, dolarul, francul și lira sterlină au crescut | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Curs valutar BNR, 28 septembrie 2026. Euro, dolarul, francul și lira sterlină au crescut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 28 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2786 lei, în creștere cu 0,0068 lei față de ședința precedentă. Dolarul american a crescut la 4,6397 lei, în timp ce francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri. În cazul celor 100 de forinți maghiari, cursul a scăzut.

Bancnote euro, dolari și lei
Euro, dolarul, francul și lira sterlină au crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat luni, 28 septembrie, la 5,2786 lei, în creștere cu 0,0068 lei față de ziua de vineri, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2718 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,6397 lei, după o creștere de 0,0108 lei față de cotația precedentă, de 4,6289 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5823 lei, cu 0,0025 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5798 lei.

Lira sterlină a crescut cu 0,0240 lei și a ajuns la 6,1522 lei, față de 6,1282 lei în ședința precedentă.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4350 lei, în scădere cu 0,0105 lei față de cotația precedentă, de 1,4455 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,2786 lei - +0,0068 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,6397 lei - +0,0108 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,5823 lei - +0,0025 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,1522 lei - +0,0240 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4350 lei - -0,0105 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de ședința precedentă, euro a crescut de la 5,2718 lei la 5,2786 lei, în timp ce dolarul american a urcat de la 4,6289 lei la 4,6397 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5798 lei în ședința precedentă și a ajuns la 5,5823 lei. Lira sterlină a crescut de la 6,1282 lei la 6,1522 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a coborât de la 1,4455 lei la 1,4350 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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