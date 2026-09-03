ÎCCJ, așteptată să se pronunțe în dosarul restanțelor salariale ale magistraților, după patru amânări

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să se pronunțe joi, 3 septembrie, după mai multe amânări, asupra recursului Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Miza litigiului este de aproximativ 4,8 miliarde de lei.

Foto: ÎCCJ

Ultima amânare asupra pronunțării a avut loc pe 20 august. Pe 5 mai, ziua în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a admis cererea ÎCCJ ca Executivul şi Ministerul Finanţelor să asigure fondurile necesare plăţii unor restanţe salariale pentru magistraţi, scadente în 2026.

CAB a obligat Guvernul să aloce integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Pentru fiecare zi de întârziere, instituțiile riscă penalități de 1% și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie. Hotărârea a fost atacată cu recurs la ÎCCJ.

În acelaşi timp, instanţa CAB a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României şi a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către Ministerul Finanţelor la adresa judecătoarei Buşu Ramona.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat pe 2 iulie că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte, susținând că instanța s-a substituit puterii executive și legislative în materie de politici bugetare.

„De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și celei legislative în materie bugetară și în gestionarea finanțelor publice.

Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și aplica legile existente, iar, din punctul de vedere al juriștilor Guvernului, instanța își depășește sfera competențelor atribuite prin Constituție”, a declarat premierul interimar.

În acțiunea depusă în instanță, semnată de președinta ICCJ, Lia Savonea, Înalta Curte susține că neplata restanțelor afectează drepturile patrimoniale ale magistraților și reprezintă o încălcare a principiului separației puterilor în stat.