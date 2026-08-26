 ÎCCJ menține suspendarea a 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan. Raluca Turcan: „Așa începe să arate o justiție roșie” | adevarul.ro
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ÎCCJ menține suspendarea a 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan. Raluca Turcan: „Așa începe să arate o justiție roșie”

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Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, miercuri, 26 august, recursul Guvernului în cazul a 11 hotărâri suspendate anterior de Curtea de Apel București la cererea PSD. Decizia este definitivă, astfel că actele rămân suspendate până la soluționarea proceselor pe fond.

Guvernul Ilie Bolojan a pierdut recursul al ÎCCJ privind hotărârile contestate de PSD.
Guvernul Ilie Bolojan a pierdut recursul al ÎCCJ privind hotărârile contestate de PSD. Foto: Inquam Photos

Vă reamintim că procesul a început după ce PSD a contestat în instanță 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Curtea de Apel București a suspendat șase dintre ele pe 30 iulie, iar alte cinci au fost suspendate pe 3 august. Executivul a atacat deciziile cu recurs, însă ÎCCJ a respins miercuri, 26 august, demersurile Guvernului.

Una dintre cele 12 hotărâri contestate inițial, cea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității, a fost retrasă între timp de Executiv, astfel că litigiile au rămas în cazul celor 11 acte.

PSD şi-a motivat acţiunea în instanţă prin faptul că un Guvern demis are atribuții limitate la administrarea curentă a treburilor publice și că Executivul Bolojan a depășit aceste limite prin adoptarea unor măsuri care țin de politici publice și reorganizarea unor instituții.

De cealaltă parte, Guvernul a argumentat că hotărârile erau necesare pentru funcționarea administrației. Unele dintre măsuri aveau legătură cu jaloane din PNRR sau cu transpunerea unor directive europene și beneficiau, potrivit Executivului, de avizul Ministerului Justiției.

Ce hotărâri rămân suspendate

Aşa cum am amintit, Curtea de Apel Bucureşti suspendase şase hotărâri pe 30 iulie, iar alte cinci au fost suspendate pe 3 august, iar Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie a menţinut decizia.

Hotărârile suspendate pe 30 iulie

1. HG 509/2026 - modificarea regimului de arii naturale protejate și declararea unor arii speciale de conservare din rețeaua Natura 2000.

2. HG 545/2026 - reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității pentru Sistemul Național Antigrindină.

3. HG 546/2026 - cotizația pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe (platforma FOEDUS).

4. HG 547/2026 - reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (schimbare de denumire).

5. HG 569/2026 - procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale.

6. HG 571/2026 - proceduri de urgență pentru echipamente radio și modificarea normelor privind compatibilitatea electromagnetică.

Hotărârile suspendate pe 3 august

7. HG 501/2026 - organizarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), inclusiv plafonarea numărului de posturi.

8. HG 511/2026 - organizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și gestionarea fondurilor SEE și Norvegia (aproape 600 milioane euro).

9. HG 512/2026 - plafonul de cheltuieli pentru colectarea, transportul și neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile crescătorilor individuali.

10. HG 530/2026 - normele de aplicare privind suspendarea dreptului de a conduce pentru amenzile de circulație neachitate.

11. HG 570/2026 - măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv prima de stabilitate pentru tinerii NEET (1.000 - 1.250 lei/lună la prima angajare).

Recţia Ralucăi Turcan: „Așa începe să arate o justiție roșie”

Decizia ÎCCJ a fost criticată de deputata PNL Raluca Turcan, printr-un mesaj distribuit pe Facebook în cursul zilei de miercuri.

PSD anunță acțiuni în instanță și sesizează Parchetului General împotriva Guvernului Bolojan. Reacția PNL

„Justiția Liei Savonea mai dă o lovitură reformelor lui Bolojan. În Kiseleff se mai deschide o șampanie!

Azi, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursurile Guvernului privind 11 hotărâri ale Executivului, după ce inițial Curtea de Apel București le suspendase la cererea PSD. Ce sincronizare perfectă! Ca să parafrazez o vorbă celebră: „PSD, stai liniștit, justiția lucrează pentru tine!”

E limpede: toate reformele și deciziile majore ale lui Ilie Bolojan din ultima vreme au ajuns să fie torpilate de justiție. De exemplu:

Hotărârile Congresului PNL, prin care ne-am ales conducerea și direcția politică FĂRĂ PSD, au fost suspendate în instanță. Votul delegaților unui partid democratic a ajuns, practic, la gunoi, printr-o decizie judecătorească.

Spre șocul multor oameni de bună credință, CCR a decis că «amendamentul anti-Fritz» este constituțional, obiectivul fiind, hai să spunem lucrurilor pe nume, scoaterea din joc a unui aliat politic al lui Ilie Bolojan.

Acum sunt blocate și 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan. Și nu vorbim despre mărunțișuri administrative sau despre niște hârtii fără consecințe pentru oameni.

Printre măsurile suspendate se află sprijinul financiar pentru adulții cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale și încearcă o viață independentă. Sunt afectate măsuri privind integrarea tinerilor pe piața muncii sau gestionarea unor programe finanțate prin fonduri SEE și norvegiene, cu o miză de aproape 600 de milioane de euro.

Iar toate acestea se întâmplă în timp ce Guvernul Bolojan implementează reforme care deranjează profund zone obișnuite ani de zile cu privilegii, excepții și bani publici considerați aproape un drept câștigat.

Justiția trebuie să fie independentă. Dar independența nu înseamnă că magistrații sunt mai presus de orice întrebare și nici că societatea trebuie să privească în tăcere atunci când coincidențele încep să se adune.

Justiția nu poate să facă politică. Reforma nu trebuie oprită doar pentru că deranjează. Iar votul nu poate deveni consultativ atunci când rezultatul lui nu convine.

Nu așa arată o justiție legată la ochi. Așa începe să arate o justiție roșie.

Voi ce ziceți de decizia ÎCCJ de azi. Mi se pare mie sau e prea mare coincidența cu planurile PSD?”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

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