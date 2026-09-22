 Nicușor Dan, la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Întâlniri cu liderii Senegalului și Guineei | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan, la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Întâlniri cu liderii Senegalului și Guineei

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Nicușor Dan a participat, marți, la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York. Președintele României a avut întâlniri bilaterale cu președinții Senegalului și Guineei și a transmis că pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale.

Nicușor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York, în perioada 21-25 septembrie.

„Prima zi la Adunarea Generală a ONU. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”, a transmis Nicușor Dan.

Întâlniri cu președinții Senegalului și Guineei

Potrivit agendei președintelui României, marți, 22 septembrie, Nicușor Dan a participat la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În aceeași zi, președintele României a avut o întrevedere bilaterală cu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, președintele Republicii Senegal.

Nicușor Dan s-a întâlnit, de asemenea, cu Mamadi Doumbouya, președintele Republicii Guineea.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la recepția oferită de Donald Trump

Miercuri, 23 septembrie, președintele României și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Recepția este programată la Lotte New York Palace Hotel.

Potrivit agendei președintelui, evenimentul este programat la ora 02.00, ora României.

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