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Înalta Curte decide dacă judecătorii își primesc salariile restante. Miza uriașă a procesului

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Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar urma să se pronunțe, după trei amânări, asupra recursului Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Miza litigiului este de aproximativ 4,8 miliarde de lei.

FOTO: ÎCCJ
FOTO: ÎCCJ

Pe 5 mai, ziua în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea ÎCCJ ca Executivul şi Ministerul Finanţelor (MF) să asigure fondurile necesare plăţii unor restanţe salariale pentru magistraţi, scadente în 2026, potrivit News.ro.

Curtea de Apel București a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să aloce integral fondurile pentru plata drepturilor salariale restante, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Pentru fiecare zi de întârziere, instituțiile riscă penalități de 1% și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie. Hotărârea a fost atacată cu recurs la ÎCCJ.

În acelaşi timp, instanţa CAB a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României şi a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către Ministerul Finanţelor la adresa judecătoarei Buşu Ramona.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat pe 2 iulie că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte, susținând că instanța s-a substituit puterii executive și legislative în materie de politici bugetare.

De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și celei legislative în materie bugetară și în gestionarea finanțelor publice.

Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și aplica legile existente, iar, din punctul de vedere al juriștilor Guvernului, instanța își depășește sfera competențelor atribuite prin Constituție”, a declarat premierul interimar.

În acțiunea depusă în instanță, semnată de președinta ICCJ, Lia Savonea, Înalta Curte susține că neplata restanțelor afectează drepturile patrimoniale ale magistraților și reprezintă o încălcare a principiului separației puterilor în stat.

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