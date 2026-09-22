Deținut evadat de la Penitenciarul Târgu Jiu, prins în mai puțin de două ore. Cât de departe ajunsese

Un deținut încarcerat la Penitenciarul Târgu Jiu a evadat marți după-amiază de la un punct de lucru permanent din municipiu. Fugarul fost găsit și capturat în mai puțin de două ore de echipele de căutare.

Deținutul a fost prins și băgat din nou după gratii Foto: Shutterstock

Potrivit reprezentanților penitenciarului, este vorba despre un bărbat condamnat definitiv la un an de închisoare pentru furt și clasificat în regim deschis.

Deținutul a părăsit fără drept punctul de lucru în intervalul orar 16:45-18:00, relatează Agerpres.

După constatarea dispariției, administrația penitenciarului a declanșat imediat procedurile specifice pentru astfel de situații. Au fost alertate echipele operative, au fost constituite grupuri de căutare și au fost blocate principalele căi de acces de pe posibilele trasee de deplasare. La acțiune au participat și polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră.

Deținutul a fost localizat la ora 18:55 în zona de vest a municipiului Târgu Jiu, la aproximativ doi kilometri de locul din care plecase.

Conducerea Penitenciarului Târgu Jiu a deschis o anchetă administrativă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune eventualele măsuri care se impun.

Conform legislației, părăsirea neautorizată a unui punct de lucru de către o persoană privată de libertate este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Amintim că săptămâna trecută, un deținut a evadat de la un punct de lucru exterior din Baia Mare. Bărbatul ar fi spus unor colegi că merge acasă să-și omoare soția, după ce s-ar fi certat cu aceasta la telefon.

În luna mai a acestui an, un deținut condamnat la 11 ani și patru luni pentru viol a evadat de la Penitenciarul Craiova după ce a plecat de la punct de lucru și nu a mai fost găsit. A fost identificat, dar nu s-a supus somațiilor și a fost împușcat mortal.