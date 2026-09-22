Un avion F-16 american s-a prăbușit lângă o bază NATO din Germania. Pilotul este rănit

Un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit marți, 22 septembrie, în apropierea bazei aeriene Spangdahlem, din sud-vestul Germaniei, în regiunea Eifel. Pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impact și a supraviețuit accidentului.

Avion F16 Foto: Arhivă US Air Force

Potrivit informațiilor preliminare, aeronava participa la un exercițiu de antrenament și se afla în tentativa de aterizare în momentul producerii incidentului, potrivit The Independent.

Locuitorii din localitatea Binsfeld au relatat că au auzit numeroase sirene și au observat o coloană densă de fum ridicându-se de la locul prăbușirii. Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins fumul negru care se ridica din zona accidentului, situată în apropierea șoselei B50, între Binsfeld și Spangdahlem.

Primarul localității Birthe Thomsen a declarat pentru presa germană că a observat avionul pierzând rapid altitudine înainte de impact și a alertat serviciile de urgență.

În urma accidentului, autoritățile locale au mobilizat echipe de pompieri și intervenție din districtul Bitburg-Prüm pentru gestionarea situației.

Baza aeriană Spangdahlem găzduiește o escadrilă de avioane F-16 formată din aproximativ 20 de aeronave, care participă la misiuni ale Forțelor Aeriene americane și ale NATO.



Complexul militar numără în jur de 5.000 de angajați militari și civili, alături de membrii familiilor acestora, și oferă locuri de muncă pentru câteva sute de cetățeni germani.

Un purtător de cuvânt al bazei a confirmat incidentul și a precizat că avionul aparținea celei de-a 52-a Aripi de Vânătoare a Forțelor Aeriene ale SUA.

Potrivit reprezentantului bazei, pilotul „s-a catapultat în siguranţă şi primeşte îngrijiri medicale”, iar cauza accidentului este în curs de investigare.

Amintim că, săptămâna trecută, un avion de vânătoare F‑16 Fighting Falcon s-a prăbușit în nordul statului Michigan, în timpul unui exercițiu de antrenament. Pilotul, membru al Gărzii Naționale din Texas, a reușit să se catapulteze înainte ca aeronava să se izbească de sol și să ia foc în Grand Traverse County.

În august, un avion de vânătoare Gripen al Forțelor Armate Ungare s-a prăbușit în apropiere de orașul Szolnok, din centrul Ungariei. Premierul ungar Peter Magyar a anunțat incidentul în jurul orei 11.35 și a precizat că, deocamdată, cauzele prăbușirii sunt necunoscute.