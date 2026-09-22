 Siegfried Mureșan, mesaj înaintea votului pentru Guvern: „Vom vedea cine dorește să țină România pe loc” | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Siegfried Mureșan, mesaj înaintea votului pentru Guvern: „Vom vedea cine dorește să țină România pe loc”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a transmis, marți seară, că votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului va arăta care sunt partidele parlamentare care susțin un executiv proeuropean și care „doresc să țină România pe loc”.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, votul din plen va reprezenta o ocazie pentru cele trei partide care formează majoritatea să își prezinte viziunea și să arate că sunt pregătite să guverneze.

„Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România. Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană”, a transmis Mureșan.

Totodată, el a afirmat că votul va permite să se vadă poziția fiecărui partid parlamentar.

„Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, a conchis acesta.

Siegfried Mureșan a prezentat deja o parte dintre măsurile pe care le are în vedere, în cadrul ședinței de grup a PNL. Printre ele se numără „comasări ale agențiilor” și „reforma pensiilor speciale, fără cumul pensie și salariu la stat”. El a respins, totodată, varianta creșterii taxelor și impozitelor, inclusiv a TVA.

Anterior, premierul desemnat le-a transmis social-democraților să analizeze programul și prioritățile viitorului Guvern înainte de a decide dacă îl susțin sau îl resping. El a anunțat că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

La rândul său, Sorin Grindeanu, liderul PSD, i-a transmis premierului desemnat că Partidul Social democrat și-a dovedit de-a lungul timpului angajamentul pro-european și pro-occidental prin decizii politice majore.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Statul român lucrează pentru Călin Georgescu
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Gigi Becali dezvăluie: 14 milioane de euro pentru tratamente gratuite. Cine vrea să închidă clinica
fanatik.ro
image
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
digisport.ro
image
Un copil de 6 ani a căzut de la etajul 2 în București. Băiețelul ar fi nepotul lui Puya
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
observatornews.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
cancan.ro
image
Premierul desemnat anunță că pensia și salariul nu mai pot fi cumulate. Va continua reforma pensiilor militare
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Cât se câștigă la cules de struguri în 2026. Recolta este bogată, dar podgoriile duc lipsă de muncitori
playtech.ro
image
Laurențiu Reghecampf face declarații dure din Tunisia! Se anulează acordul cu Becali și nu mai vine la FCSB?
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
A venit la București pentru o româncă celebră! După o lună, s-a afișat cu o prezentatoare TV
digisport.ro
image
Marisa Paloma pregătește nunta. Ce planuri are vedeta pentru marele eveniment. „Noi așa ne dorim”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Gestul de disperare al lui Putin. Rusia a impus stare de alertă la granița NATO
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”
click.ro
image
Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
click.ro
image
S-au reunit fostele „Miss”! La 67 de ani, Matilda Pascal Cojocărița își păstrează frumusețea cu un truc care costă câțiva lei
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces