Siegfried Mureșan, mesaj înaintea votului pentru Guvern: „Vom vedea cine dorește să țină România pe loc”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a transmis, marți seară, că votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului va arăta care sunt partidele parlamentare care susțin un executiv proeuropean și care „doresc să țină România pe loc”.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, votul din plen va reprezenta o ocazie pentru cele trei partide care formează majoritatea să își prezinte viziunea și să arate că sunt pregătite să guverneze.

„Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România. Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană”, a transmis Mureșan.

Totodată, el a afirmat că votul va permite să se vadă poziția fiecărui partid parlamentar.

„Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, a conchis acesta.

Siegfried Mureșan a prezentat deja o parte dintre măsurile pe care le are în vedere, în cadrul ședinței de grup a PNL. Printre ele se numără „comasări ale agențiilor” și „reforma pensiilor speciale, fără cumul pensie și salariu la stat”. El a respins, totodată, varianta creșterii taxelor și impozitelor, inclusiv a TVA.

Anterior, premierul desemnat le-a transmis social-democraților să analizeze programul și prioritățile viitorului Guvern înainte de a decide dacă îl susțin sau îl resping. El a anunțat că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

La rândul său, Sorin Grindeanu, liderul PSD, i-a transmis premierului desemnat că Partidul Social democrat și-a dovedit de-a lungul timpului angajamentul pro-european și pro-occidental prin decizii politice majore.