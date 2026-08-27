ÎCCJ răstoarnă decizia în cazul ROMATSA. Acțiunea privind suspendarea certificatului, respinsă definitiv

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile formulate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în dosarul privind suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA.

ÎCCJ răstoarnă decizia în cazul ROMATSA. Foto: Facebook

Instanța supremă a casat în parte hotărârile pronunțate de Curtea de Apel București și, în urma rejudecării, a admis excepția inadmisibilității și a respins acțiunea formulată de reclamanți împotriva ROMATSA, AACR și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

ÎCCJ a respins, de asemenea, cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene formulate în acest dosar.

Decizia a fost pronunțată pe 26 august 2026 și este definitivă.

Curtea de Apel decisese suspendarea certificatului ROMATSA

Dosarul a devenit unul dintre cele mai controversate cazuri din domeniul aviației după ce, în februarie 2026, Curtea de Apel București dispusese suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA.

Măsura urma să producă efecte după rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin decizia de miercuri, Înalta Curte a schimbat însă soluția în ceea ce privește acțiunea reclamanților, pe care a considerat-o inadmisibilă.

Potrivit minutei, instanța a decis: „4696/2/2025 Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei. Menţine celelalte dispoziţii din încheierea şi sentinţa recurate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 august 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.”

Totodată, ÎCCJ a înlăturat dispoziția prin care reclamanții fuseseră obligați la plata unor cheltuieli de judecată în valoare de 5.831 de lei.

Judecătoarea care a pronunţat prima decizie, scoasă din sală cu jandarmii

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, cea care a dispus suspendarea pentru o lună a certificatului ROMATSA, a mers miercuri, 26 august, la Înalta Curte, unde se judeca recursul împotriva hotărârii sale, deși nu era parte în proces. Aceasta a insistat să-și apere decizia și a ajuns să fie scoasă din sală de jandarmi.

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Incidentul a fost confirmat de reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Astăzi, 26 august 2026, pe rolul Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost programată cauza înregistrată sub nr. 4696/2/2025 privind recursul în dosarul ROMATSA.

La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanță la Curtea de Apel București și care a pronunțat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză”, au transmis magistrații ÎCCJ, într-un răspuns pentru ştiripesurse.

Judecătoarea a cerut în repetate rânduri să ia cuvântul pentru a susține soluția pronunțată, deși nu avea calitatea de parte în dosar. După mai multe atenționări, completul a solicitat îndepărtarea sa din sala de judecată.

„Având în vedere intervențiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum și necesitatea asigurării ordinii și solemnității ședinței, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii ședinței, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a transmis ÎCCJ.

Potrivit aceleiași surse, judecătoarea a încercat să filmeze în sala de ședințe și a fost scoasă după intervenția jandarmilor.

Între timp, reclamanții au cerut recuzarea completului de la ÎCCJ, invocând lipsa de imparțialitate.

Înalta Curte nu a precizat deocamdată dacă vor fi luate măsuri împotriva judecătoarei. Instituția a transmis că nu poate formula, în acest moment, aprecieri cu privire la conduita acesteia.

De unde a pornit dosarul ROMATSA

Incidentul de la ÎCCJ avine după ce dosarul ROMATSA a generat deja controverse și a ajuns să fie discutat la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Procesul a pornit de la mai multe persoane care au reclamat modul în care ROMATSA face recrutarea controlorilor de trafic aerian, susţinând că aveau pregătirea și licențele necesare, dar că sistemul de formare și recrutare internă al regiei îi împiedica, în practică, să fie angajați, în contextul în care au mai existat anterior hotărâri prin care practicile ROMATSA au fost considerate discriminatorii.

În noul proces, reclamanții au cerut aplicarea sancțiunii prevăzute de OG 137/2000 pentru persoanele juridice care încalcă în mod repetat legislația privind combaterea discriminării.

Pe 27 februarie 2026, Liliana Alexe, în calitate de judecător la Curtea de Apel București, a decis suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA. Măsura urma să producă efecte numai după ce hotărârea devenea definitivă.

ROMATSA a atacat hotărârea cu recurs. Dosarul, înregistrat cu numărul 4696/2/2025, a ajuns la Înalta Curte la începutul lunii august, iar judecarea recursului a fost stabilită pentru miercuri, 26 august, când s-a ajuns ca judecătoarea Liliana Cătălina Alexe să fie scoasă din sală cu jandarmii.