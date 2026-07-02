Guvernul Bolojan ia în calcul sesizarea CCR într-un conflict cu Înalta Curte privind plata restanțelor salariale ale magistraților

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). O notă privind oportunitatea sesizării Curții figurează pe agenda ședinței de Guvern de joi, 2 iulie, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

Potrivit documentului semnat de secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, Executivul susține că instanțele nu au competența de a decide modul în care sunt distribuite fondurile din bugetul de stat.

„Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat. Obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector (plata restanțelor salariale din justiție), instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”, se arată în nota citată de Antena 3 CNN.

Demersul Executivului vine după ce, pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să achite, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Instanța a decis că autoritățile trebuie să pună în executare hotărârea în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia, în caz contrar urmând să fie aplicate penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de neexecutare.

În proiectul bugetului de stat pentru 2026, Ministerul Finanțelor a prevăzut aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, cu aproximativ 50% mai mult decât în anul precedent. Fondurile urmau să acopere plata unor drepturi salariale restante, rezultate din majorări acordate retroactiv.

Aceste restanțe au apărut după ce, în 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea cu 25% a salariilor judecătorilor și procurorilor, cu aplicare retroactivă începând din 2018, pentru alinierea la decizii definitive ale instanțelor.

Guvernul a amânat însă o parte din aceste plăți, redirecționând fondurile către un pachet de ajutoare sociale în valoare de 1,1 miliarde de lei.

În acțiunea depusă în instanță, Înalta Curte a susținut că neexecutarea hotărârilor judecătorești afectează dreptul de proprietate al magistraților care dețin titluri executorii și încalcă principiul separației puterilor în stat. Demersul a fost inițiat după ce președinta ICCJ, Lia Savonea, a transmis Guvernului o plângere prealabilă în care critica măsurile adoptate în privința sistemului judiciar, inclusiv modificările privind pensiile magistraților.