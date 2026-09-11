Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, la Școala de Vară a tineretului social-democrat de la Neptun, un nou atac la adresa Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a declarat, în acest context, că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea.

„Să fii social-democrat tânăr acum e ca și cum ai merge cu o mașină fără frâne, dar trebuie să ajungi cu ea la destinație și la ora exactă. Aceasta a fost mereu rețeta noastră, întotdeauna am fost noi chiar dacă am fost criticați. Eu nu am venit să vă spun ce să faceți, doar vă spun ce nu îmi doresc. Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprins la telefon. Nu vreau să țipați la ordin lângă girafe, mimând libertatea de gândire”, a declarat liderul PSD.

El a lansat un nou atac la adresa actualului Executiv, afirmând că „cifrele ne arată că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoși și liberi aruncă România, nu doar în faliment economic, ci un faliment social”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Ne mirăm de ce rezultatele la PISA sunt din ce în ce mai slabe, când unii deștepți doar numără ospătarii prin Guvern și taie fix de la veniturile profesorilor. De aici revolta noastră, aceste politici de decimare a tinerei generații trebuie să înceteze, iar pentru asta e nevoie de o schimbare fermă. PSD a decis că este dispus să își asume să guverneze cu un cabinet minoritar, sau într-o coaliție”, a mai afirmat Grindeanu.

Președintele PSD l-a atacat direct și pe premierul Ilie Bolojan, susținând că măsurile luate de Guvern i-au afectat pe români.

„N-a scăpat absolut nimeni de Ilie, nici tinerii, nici bătrânii, nici mamele, nici copiii, toți am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP. Doar cifrele au contat, de aceea e nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca săptămânile următoare să avem un guvern condus de PSD, sau format în jurul PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre dacă ia în calcul varianta alegerilor anticipate, Grindeanu a afirmat: „Nu poți să-l excluzi niciodată, nu cred că e un scenariu care poate fi dat de o parte, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai dorit, dar poate nici nu va putea fi evitat”.

Liderul PSD a susținut, totodată, că social-democrații s-au „mobilizat” după moțiunea de cenzură, prin susținerea celor două variante propuse de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Alții au blocat lucrurile, nu au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnați”, a spus el.

În ceea ce privește discuțiile avute cu Kelemen Hunor, el a precizat: „Hunor era la mine în birou când am aflat despre introducerea pe ordinea de zi, peste cea aprobată, a proiectului cu 300 de parlamentari, a fost o surpriză. Asta nu este un proiect despre care să se discute”.

El a reiterat, de asemenea, că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte.