 George Simion încearcă să-l lase pe Grindeanu fără majoritate. AUR negociază cu parlamentari UPR și SOS, în detrimentul PSD SURSE | adevarul.ro
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George Simion încearcă să-l lase pe Grindeanu fără majoritate. AUR negociază cu parlamentari UPR și SOS, în detrimentul PSD SURSE

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AUR ar fi demarat negocieri pentru atragerea unor parlamentari din mai multe formațiuni și grupuri parlamentare, în încercarea de a-și consolida influența în Parlament și de a participa la formarea unei viitoare majorități, potrivit unor surse politice.

George Simion și Sorin Grindeanu
George Simion și Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin

Partidul condus de George Simion ar purta discuții cu parlamentari din grupurile UPR, SOS România, POT și cu aleși neafiliați spun surse citate de Antena 3.  Scopul liderului AUR ar  fi să lase PSD fără voturile necesare pentru susținerea unui viitor Executiv. 

Aceleași surse spun că negocierile au fost intensificate după reluarea sesiunii parlamentare și că unii parlamentari ar fi primit semnale privind posibilitatea unor candidaturi pe listele AUR la viitoarele alegeri. De asemenea, în discuții ar fi fost invocată perspectiva participării la guvernare în cazul în care partidul va reuși să își consolideze poziția parlamentară.

UPR, una dintre principalele ținte ale negocierilor

Potrivit acelorași surse, conducerea AUR ar fi interesată în special de parlamentarii din grupul Uniți pentru România (UPR), format în jurul lui Victor Ponta. Mesajul transmis acestora ar fi că o eventuală apropiere de AUR le-ar putea oferi șanse mai mari de a obține un nou mandat parlamentar, în contextul rezultatelor favorabile pe care partidul lui George Simion le înregistrează în unele sondaje.

O parte dintre parlamentarii pe care PSD și aliații săi mizau pentru susținerea unui viitor executiv analizează deja ofertele venite dinspre AUR, arată sursele citate.  Dacă astfel de mutări s-ar concretiza, social-democrații ar putea pierde o parte din voturile pe care le considerau necesare pentru formarea unei majorități.

Negocierile pentru noul guvern rămân complicate

În paralel, ecuația formării viitorului guvern continuă să fie una dificilă. PSD încearcă să identifice sprijin parlamentar pentru o formulă executivă care să obțină votul de învestitură, însă calculele sunt îngreunate de pozițiile divergente ale principalelor partide.

În ultimele zile, atât UDMR, cât și PNL au transmis semnale că nu susțin anumite formule de guvernare discutate în prezent. La rândul său, USR a anunțat că nu va vota un executiv dominat de PSD.

În aceste condiții, taberele politice continuă negocierile, iar majoritatea necesară pentru învestirea unui nou guvern rămâne incertă.

Posibilă amânare a desemnării premierului

Pe fondul lipsei unei majorități clare, în mediul politic se discută și despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să amâne desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru până când va exista o formulă cu șanse reale de a trece de votul Parlamentului.

Luca Niculescu continuă să fie unul dintre numele vehiculate pentru șefia Executivului, însă, potrivit surselor politice, decizia finală ar putea fi amânată până la clarificarea negocierilor dintre partide și a configurației viitoarei majorități parlamentare.

Amintim că PSD i-ar fi cerut lui Nicușor Dan să aleagă între un guvern condus de Luca Niculescu, unul condus de Sorin Grindeanu și alegeri anticipate, susțin surse politice. Social-democrații mizează pe mobilizarea primarilor pentru un scor de peste 20% și o posibilă guvernare cu AUR.

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