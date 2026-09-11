Bolojan anunță primele roade ale măsurilor severe, dar avertizează România: „Riscăm să revenim la probleme”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că primele rezultate ale măsurilor adoptate pentru redresarea finanțelor publice încep să se vadă în datele economice. Inflația anuală a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie, în timp ce deficitul bugetar din primele șapte luni ale anului este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume”, a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În același timp, premierul interimar susține că deficitul bugetar a scăzut cu 37% în primele șapte luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele șapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei”, a precizat Bolojan.

„Rezultatele apar acum în datele economice”

Ilie Bolojan spune că evoluțiile recente confirmă estimările potrivit cărora măsurile adoptate în prima parte a anului urmau să producă efecte vizibile în a doua jumătate a lui 2026. Premierul a avertizat că menținerea modelului bazat pe deficite mari și împrumuturi ar fi dus România într-o situație dificilă.

„Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice. Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare. Dacă am fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe, la dobânzi tot mai împovărătoare, România ar fi ajuns într-o situație imposibilă. Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă”, a spus Bolojan.

Premierul interimar consideră că principala schimbare urmărită de actualul Guvern a fost renunțarea la un model economic pe care îl consideră nesustenabil.

„Care a fost principala reformă a mandatului acestui Guvern? Schimbarea unui model care devenise nesustenabil. Însănătoșirea finanțelor publice. Refacerea fundației pe care România poate construi din nou creștere economică, investiții și prosperitate. Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă”, a subliniat șeful Guvernului.

În opinia lui Bolojan, principala misiune a viitorului Guvern va fi continuarea măsurilor de consolidare fiscală și valorificarea potențialului economic al României.

„Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin”, a mai precizat Bolojan.