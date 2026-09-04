 Sorin Grindeanu, pregătit să facă o majoritate: „Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele” | adevarul.ro
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Sorin Grindeanu, pregătit să facă o majoritate: „Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele”

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Sorin Grindeanu susține că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, în contextul în care datele privind evoluția vânzărilor indică o reducere semnificativă a consumului. Liderul PSD afirmă că situația economică ar trebui să fie principala preocupare a clasei politice, nu negocierile pentru obținerea majorității parlamentare.

Sorin Grindeanu ar putea avea majoritatea parlamentară
Sorin Grindeanu ar putea avea majoritatea parlamentară Foto: Inquam Photos / Sabin Cistoveanu

Într-un mesaj publicat vineri, Grindeanu a făcut referire la datele Institutului Național de Statistică (INS), potrivit cărora vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului.

„Românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș”, a afirmat Sorin Grindeanu, susținând că familiile ajung să renunțe la cheltuieli pe care anterior și le permiteau.

Liderul PSD consideră că România nu își mai permite să piardă timp cu negocieri și calcule politice, după patru luni de interimat și discuții între partidele parlamentare.

„Despre această criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România”, a transmis acesta.

Grindeanu susține că lipsa unui Executiv cu puteri depline generează presiuni suplimentare asupra populației și mediului de afaceri.

„Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guvern cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri”, a mai spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu afirmă că PSD este pregătit să participe la construirea unei majorități parlamentare și susține că partidul are experiența necesară pentru a reveni la guvernare.

„PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că știe să guverneze”, a transmis Grindeanu.

El a criticat totodată disputele cu PNL și USR privind numărul de voturi necesare pentru formarea unui Guvern.

„În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit acestuia, formațiunea și-a stabilit deja prioritățile și este pregătită să caute sprijinul necesar pentru formarea unei majorități.

Până la reluarea dialogului politic cu celelalte partide, Grindeanu anunță că PSD se va concentra pe discuțiile cu partenerii sociali, pentru identificarea unor măsuri pe care social-democrații le consideră necesare pentru depășirea dificultăților economice.

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