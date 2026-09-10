 PSD îi forțează mâna lui Nicușor Dan: Grindeanu premier sau alegeri anticipate SURSE | adevarul.ro
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PSD îi forțează mâna lui Nicușor Dan: Grindeanu premier sau alegeri anticipate SURSE

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PSD îi cere lui Nicușor Dan să aleagă între un guvern condus de Luca Niculescu, unul condus de Sorin Grindeanu și alegeri anticipate, susțin surse politice. Social-democrații mizează pe mobilizarea primarilor pentru un scor de peste 20% și o posibilă guvernare cu AUR.

nicusor dan sorin grindeanu jpg
Foto: Arhivă

Liderii PSD din teritoriu i-au cerut lui Sorin Grindeanu să meargă la Cotroceni cu un mesaj ferm pentru președintele Nicușor Dan. Social-democrații consideră că șeful statului trebuie să găsească o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare.

Prima variantă luată în calcul este un guvern condus de Luca Niculescu, cu miniștri PSD și UDMR. Pentru ca această formulă să fie posibilă, Nicușor Dan ar trebui să-l convingă pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, să susțină noul Executiv, arată sursele „Adevarul”.

În cazul în care această soluție nu poate fi pusă în practică, PSD îl vrea pe Sorin Grindeanu desemnat pentru funcția de premier. Social-democrații susțin că, în această situație, ar putea încerca să construiască o majoritate parlamentară cu sprijinul UDMR sau al AUR.

Dacă nici această variantă nu funcționează, liderii PSD sunt pregătiți să susțină alegeri anticipate, potrivit surselor citate. Calculul acestora este că partidul ar putea trece de 20% prin mobilizarea primarilor și a organizațiilor din teritoriu.

În acest scenariu, PSD ar putea intra ulterior într-o coaliție de guvernare cu AUR, formațiune care este cotată în ultimele sondaje la procente cuprinse între 35% și 40%.

Kelemen Hunor respinge informațiile potrivit cărora s-ar fi opus ca Luca Niculescu

Kelemen Hunor a respins joi informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora formațiunea pe care o conduce s-ar fi opus desemnării lui Luca Niculescu în funcția de premier. Liderul UDMR a negat totodată existența unor tensiuni cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.  

Într-o postare publicată pe Facebook, Kelemen Hunor a calificat drept false informațiile apărute pe surse privind poziția sa în negocierile pentru formarea Guvernului.

„Am văzut ştiri date pe surse despre faptul că eu l-aş fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aş fi cerut domnului preşedinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid. Vă spun simplu şi clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE! Ar fi bine să se oprească din manipulare toţi cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline”, a transmis liderul UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat că există posibilitatea constituirii unei majorități parlamentare atât cu participarea UDMR, cât și fără aceasta, însă a subliniat că formațiunea sa nu va susține o majoritate construită cu parlamentari „traseiști”.

Kelemen Hunor spune că nu se opune ca Luca Niculescu să fie premier
Kelemen Hunor spune că nu se opune ca Luca Niculescu să fie premier Foto: Inquam

„Se poate forma o majoritate şi fără noi, şi cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracţiuni care s-au format din traseişti. Asta, într-adevăr, nu se poate. Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniştiţi-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenţii, dar nici manipulare ordinară. România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Şi da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixaţi pe poziţii absolut ridicole faţă de actualii şi foştii parteneri de guvernare şi nici nu putem salva majoritatea fără PNL şi PSD”, a transmis președintele UDMR.  

Kelemen Hunor a negat totodată existența unor tensiuni cu liderii PSD și PNL:

„Şi încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei şi în continure”.

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