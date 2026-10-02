Dyson intră în zona de îngrijire orală cu o periuță de dinți care folosește o cameră și inteligență artificială

Producătorul britanic Dyson a prezentat la Atena Dyson CameraJet™️, o periuță de dinți echipată cu o cameră și un sistem de inteligență artificială, care detectează spațiile dintre dinți și trimite spre ele un jet de apă de gură. Este primul produs al companiei în domeniul igienei orale.

Periuța de dinți folosește o cameră integrată și inteligență artificială. Foto: Dyson

Dispozitivul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat aproximativ 200 de jurnaliști, influenceri și invitați din industrie, inclusiv din România. Lansarea globală a avut loc la Paris, la începutul lunii. Tot la Atena, firma a prezentat două aparate noi de coafat părul.

Cum funcționează inovația în domeniul îngrijirii orale

Potrivit companiei, periuța are integrată o cameră macro cu rezoluție de 100.000 de pixeli, care analizează 28 de imagini pe secundă. Un algoritm de machine learning identifică și urmărește în timp real poziția spațiilor dintre dinți. În aproximativ 100 de milisecunde de la detectare, aparatul declanșează un jet de apă de gură în zona respectivă, în timpul periajului.

„Dyson CameraJet™️ combină o cameră alimentată de tehnologia Gap Optical Targeting™️, machine learning, dinamica de precizie a fluidelor și tehnologii avansate de periere pentru a identifica în timp real spațiile dintre dinți și a direcționa un jet de precizie exact în locul în care este necesar”, spune Andrew Lewin, inginer al companiei.

1/4 Andrew Lewin, inginer al companiei, prezentând noul device. Foto: Adevărul

Conform datelor comunicate de companie, dezvoltarea a durat șase ani și a implicat 661 de ingineri. Au fost depuse 38 de cereri de brevet, iar algoritmul a fost antrenat pe mai mult de 470.000 de imagini dentare. Software-ul aparatului are 16 milioane de linii de cod.

Producătorul britanic spune că a pornit de la o problemă frecventă: spațiile interdentare sunt greu de curățat și sunt adesea omise la periaj. Produsul este deja disponibil în România.

Compania își extinde cercetarea în domeniul Beauty prin două noi aparate

La același eveniment, firma a prezentat o perie cu aer cald și o placă de îndreptat părul. Produsele au fost prezentate de Demetri Deacon-Jones, responsabil global de training pe segmentul de beauty al companiei.

Peria este prima cu aer cald produsă de Dyson și este destinată uscării, netezirii și creării de volum. Aparatul are două tipuri de peri: unii concepuți să reducă încurcarea firelor, alții flexibili, care se pot îndoi până la 90 de grade pentru a direcționa fluxul de aer. Un senzor măsoară temperatura de 100 de ori pe secundă. Conform producătorului, aparatul poate fi folosit pe toate tipurile de păr, de la drept până la foarte creț.

Airsmooth™️poate fi folosit pe toate tipurile de păr, de la drept până la foarte creț. Foto: Dyson

Placa de păr combină plăcile flexibile, folosite și la modelul anterior al companiei, cu un accesoriu detașabil de răcire, prevăzut cu conducte din cupru, care extrage căldura din păr după fiecare trecere. Aparatul are patru trepte de temperatură: 145, 165, 185 și 210 grade Celsius.

Compania susține că placa produce cu până la 29% mai puține daune termice și cu până la 154% mai multă strălucire comparativ cu părul netratat, iar coafura poate rezista până la 24 de ore.

„Dyson Airsmooth™ reunește tehnologia Dyson de pionierat în domeniul fluxului de aer cu PivotFlex™ și tehnologia de peri Anti-snag pentru a ajuta la uscarea, netezirea și ridicarea părului cu ușurință, în timp ce Dyson Corrale CoolShine™ combină tehnologia plăcilor flexibile cu extracția activă a căldurii pentru a obține rezultate lucioase și netede, cu mai puține daune provocate de căldură”, a precizat Demetri Deacon-Jones.

Diversificare dincolo de aspiratoare

Cunoscută inițial pentru aspiratoarele fără sac, compania și-a extins în ultimii ani gama de produse spre purificatoare de aer, uscătoare de păr și căști audio. Intrarea în domeniul igienei orale marchează o nouă categorie pentru companie, care își prezintă produsele drept rezultatul investițiilor în cercetare și inginerie.

Evenimentul de la Atena le-a oferit participanților posibilitatea de a vedea demonstrații ale produselor, de a discuta cu specialiștii companiei și de a experimenta direct tehnologiile prezentate.