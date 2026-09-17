Negocierile de la Cotroceni se lovesc de aritmetica parlamentară. Patru scenarii pentru desemnarea premierului

Consultările pentru formarea noului Guvern se reiau joi la Palatul Cotroceni, însă miza nu este doar desemnarea unui premier, ci identificarea unui candidat capabil să adune minimum 233 de voturi în Parlament. Discuțiile încep la ora 9:00 cu delegația PSD și continuă pe parcursul zilei cu toate formațiunile parlamentare.

Nicușor Dan organizează o nouă rundă de consultări cu partidele Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

În cursa pentru funcția de prim-ministru se află în prim-plan Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR. Printre variantele de compromis au fost menționați diplomatul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, însă social-democrații resping, deocamdată, ideea unui premier tehnocrat, potrivit TVR Info care a descris joi patru patru scenarii pentru desemnarea premierului:

Primul scenariu: PSD-PNL-UDMR, majoritate la limită

Primul scenariu analizat la negocieri este o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Cele trei formațiuni ar controla împreună 234 de mandate, cu un singur vot peste pragul necesar pentru învestirea Guvernului.

Formula ar putea susține atât un premier PSD, cât și o variantă de compromis, însă presupune depășirea blocajelor dintre parteneri, în special opoziția liberalilor față de o eventuală nominalizare a lui Sorin Grindeanu.

Al doilea scenariu: Siegfried Mureșan, cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale

Un al doilea scenariu îl are în centru pe Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale. Calculul parlamentar indică însă doar 183 de voturi, cu 50 mai puține decât numărul necesar.

În aceste condiții, fără sprijinul PSD sau fără transferuri semnificative de voturi din alte grupuri parlamentare, o asemenea formulă nu poate trece de votul Legislativului.

Al treilea scenariu: un independent, Luca Niculescu sau Alexandru Nazare

O altă variantă discutată este desemnarea unui independent, precum Luca Niculescu sau Alexandru Nazare. Schimbarea numelui nu rezolvă însă problema majorității parlamentare.

Pentru o susținere solidă ar fi nevoie, în continuare, de voturile PSD, PNL și UDMR. În acest moment, liderii PSD resping public scenariul unui premier tehnocrat.

Al patrulea scenariu: PSD-AUR-UPR. Posibil pe hârtie, dificil politic

Matematic, o alianță între PSD, AUR și UPR ar putea asigura 234 de voturi, suficiente pentru formarea Guvernului.

Din punct de vedere politic însă, această variantă este considerată puțin probabilă. Anterior, PSD a exclus o alianță cu AUR, UDMR a anunțat că nu ar susține un executiv dependent de voturile formațiunii conduse de George Simion, iar președintele a cerut în repetate rânduri o majoritate pro-europeană.

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Viitorul premier va prelua o economie aflată sub presiune

Indiferent de numele care va ieși din negocierile de la Cotroceni, noul premier va avea de gestionat o situație economică dificilă, fără o perioadă de acomodare.

Economia României a înregistrat o contracție de 0,8% în primul semestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce consumul populației s-a redus cu 5,7%, cea mai accentuată scădere din ultimii 16 ani. În paralel, deficitul bugetar a ajuns la 48,08 miliarde de lei după primele șapte luni ale anului, iar datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB.

În plus, România trebuie să pregătească bugetul pentru 2027, să continue consolidarea fiscală și să recâștige încrederea investitorilor, în contextul în care agenția Fitch estimează o contracție economică de 0,6% și avertizează asupra efectelor instabilității politice.

Deși numele viitorului premier ar putea fi decis la Cotroceni, adevăratul test va fi obținerea unei majorități funcționale în Parlament și gestionarea unui context economic tot mai complicat.

Programul complet al consultărilor:

Amintim că, potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, preşedintele începe consultările, joi, la ora 09.00, cu delegaţia PSD, şi le va încheia cu primirea parlamentarilor neafiliaţi, la ora 14.00.