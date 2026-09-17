Cine este Leonardo Badea, pe care PSD l-ar fi avansat ca prim-ministru SURSE

PSD îl propune pe Leonardo Badea ca premier al unui Guvern tehnocrat. Planul ar presupune formarea unui Guvern din miniștri tehnocrați, în așa fel încât aceștia să traverseze țara prin criza economică.

Leonardo Badea, viceguvernator BNR Foto: Inquam Photos

PSD a venit cu o propunere surpriză la negocierile de la Cotroceni. Surse Adevărul spun că persoana propusă pentru funcția de premier este Leonardo Badea, în vârstă de 51 de ani, vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Acesta a fost între 2017 și 2019, a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Leonardo Badea este licențiat al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, iar în urma susținerii publice a tezei de doctorat în 2005 a obținut titlul de doctor în domeniul Contabilitate, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, conform datelor de pe site-ul băncii centrale.

Viceguvernatorul BNR Leonardo Badea a fost la un moment dat alegerea lui Marcel Ciolacu pentru funcţia de premier în anul 2020, în timpul moțiunii de cenzură de atunci.

Absolvent al Facultăţii de Finanţe la ASE Bucureşti, Leonardo Badea a fost ales senator de Dâmboviţa în 2012 din partea PSD (pe listele USL), fiind unul dintre apropiaţii lui Adrian Ţuţuianu, la acea vreme preşedinte al CJ Dâmboviţa. La alegerile parlamentare din 2016, Badea este ales deputat, tot în Dâmboviţa, apoi e recompensat de Liviu Dragnea cu funcţia de preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, însă rămâne în Parlament doar jumătate de an.