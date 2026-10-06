Haosul TollRo, nerezolvat la o săptămână de la lansare. Transportatorii cer prelungirea perioadei fără sancțiuni

TollRo, noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de transport marfă, continuă să aibă probleme la o săptămână de la intrarea în vigoare. În primele zile au fost raportate blocaje la accesarea conturilor, dificultăți la efectuarea plăților și la emiterea tichetelor de rută, erori privind calcularea tarifelor și probleme de comunicare între sistemele informatice. O parte dintre deficiențe au fost remediate, însă transportatorii reclamă că mai există disfuncționalități și cer prelungirea perioadei în care firmele afectate de probleme tehnice nu sunt sancționate.

Sistemul TollRo are în continuare deficienţe, deşi a trecut o săptămână de la lansare Foto: arhivă

TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie, înlocuind pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone mecanismul anterior de taxare prin rovinietă. Noul sistem calculează taxa în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și clasa de emisii.

În prima zi de funcționare, transportatorii au raportat probleme la crearea și accesarea conturilor, la resetarea parolelor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. UNTRR a anunțat că a primit peste o mie de sesizări și că au existat situații în care problemele sistemului au dus la oprirea unor camioane și la întârzieri ale curselor.

Problemele nu au fost eliminate în totalitate după prima săptămână.

FORT și IMM România spun că o parte dintre incidente au fost remediate, dar că sunt încă în lucru disfuncționalități privind comunicarea cu sistemele RAR și DGPCI, datele de hartă și restricțiile de circulație, plățile și alte sesizări transmise de utilizatori.

CNAIR a recunoscut existența incidentelor tehnice și a anunțat că utilizatorii afectați de acestea nu vor fi sancționați, în timp ce obligația de plată a TollRo rămâne în vigoare.

Cu normele stabilite în ajunul lansării, transportatorii nu știau cum vor plăti TollRo

Ultimele detalii privind aplicarea TollRo au fost stabilite abia miercuri, 30 septembrie, cu o zi înainte ca sistemul să devină obligatoriu, în cadrul unei ședințe desfășurate la Ministerul Transporturilor, la care au participat reprezentanți ai CNAIR și ai transportatorilor.

Președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Beniamin Lucescu, declara pentru „Adevărul” că aplicarea sistemului nu mai putea fi amânată, inclusiv din cauza finanțării prin PNRR, deși normele necesare funcționării lui nu fuseseră elaborate în termenul prevăzut de lege.

„Legea 226/2023 stabilește clar că 1 octombrie este termenul de aplicare, iar normele trebuiau să fie elaborate încă din luna martie 2025. Doar că nu sunt gata nici acum”, spunea Lucescu la 30 septembrie.

Problema era una concretă pentru companiile de transport. Potrivit acestuia, firmele își creaseră conturile, însă nu aveau încă toate informațiile necesare privind modalitatea de plată și utilizarea tichetelor de rută. În același timp, transportatorii trebuiau să instaleze aplicațiile pe telefoanele șoferilor și să îi instruiască pentru folosirea acestora.

„Noi am făcut cont pe companie, dar nu știm cum se vor plăti banii, pentru că asta trebuie să scrie în normele de aplicare”, declara președintele FORT pentru „Adevărul”, subliniind dimensiunea operațională a schimbării: federația reprezintă peste 30.000 de angajați șoferi.

Cu o zi înainte de lansare, transportatorii discutau deja și despre o soluție pentru perioada de tranziție. Un proiect de lege inițiat de deputatul Robert Cazanciuc prevedea amânarea aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea regimului TollRo, astfel încât, până în martie 2027, verificarea să se bazeze pe sistemul de camere de la bordul vehiculelor, urmată de o notificare de conformare și de un termen de maximum 72 de ore pentru achitarea obligației.

În opinia lui Beniamin Lucescu, această variantă ar fi putut oferi transportatorilor o perioadă de acomodare de una-două săptămâni fără aplicarea sancțiunilor.

Transportatorii cer protecție până la 14 octombrie

FORT și IMM România cer prelungirea perioadei fără sancțiuni până la 14 octombrie 2026.

Organizațiile își bazează solicitarea pe calendarul de testare a sistemului. Pilotarea publică a început la 16 septembrie, iar perioada anunțată pentru aceasta este de minimum patru săptămâni. Cele patru săptămâni se împlinesc la 14 octombrie.

Transportatorii precizează că nu solicită eliminarea obligației de plată a TollRo, ci protejarea firmelor care nu reușesc să efectueze plata sau să înregistreze corect traseul din cauza unor probleme tehnice ale sistemului.

FORT solicită, de asemenea, transportatorilor să păstreze dovezi ale incidentelor, precum capturi de ecran, data și ora problemei și numărul de înmatriculare al vehiculului.

Probleme la plăți și la calcularea tarifelor

În primele zile de funcționare au fost raportate și situații în care aceeași rută apărea cu tarife diferite în funcție de modalitatea prin care era calculată.

Un exemplu prezentat de transportatori a fost ruta Bascov-Zalău, pentru care un operator a obținut un tarif de 144,42 lei prin tichetul de rută și unul de 156,90 lei prin sesiunea de monitorizare live. Diferența a fost de 12,48 lei, respectiv aproximativ 8,6%.

Haos în aplicarea TollRo, care intră în vigoare de la 1 octombrie. Probleme cu aplicația și tarife diferite pentru aceeași rută

Au fost semnalate și situații în care vehicule electrice erau încadrate la Euro 0, deși aveau o clasă de emisii superioară.

Pentru transportatori, calcularea corectă a tarifului este necesară pentru stabilirea costului unei curse și pentru facturarea serviciilor de transport.

Aplicația mobilă și rolul telefonului șoferului

Una dintre modalitățile de utilizare a TollRo presupune aplicația mobilă CNAIR, care folosește datele de localizare ale telefonului pentru determinarea distanței parcurse.

UNTRR a solicitat înainte de intrarea în vigoare a sistemului clarificări privind situațiile în care aplicația pierde semnalul, se oprește sau necesită intervenția șoferului.

Problema este relevantă și din perspectiva legislației rutiere, deoarece conducătorul auto nu poate utiliza telefonul mobil în timp ce conduce.

Funcționarea sistemului presupune, în aceste condiții, ca aplicația să poată transmite datele fără intervenții din partea șoferului în timpul deplasării.

Amenzi de până la 5.000 de lei

Legislația prevede sancțiuni în situațiile în care obligația de plată nu este îndeplinită.

Atunci când sistemul nu poate determina distanța parcursă, suma datorată cu titlu de TollRo este stabilită la 2.000 de lei pentru un interval de 12 ore. În anumite situații, dacă obligația nu este achitată în termenul prevăzut, amenda poate ajunge la 5.000 de lei.

UNTRR a cerut ca sancțiunile să nu fie aplicate atunci când imposibilitatea de plată sau de determinare a traseului este cauzată de o problemă tehnică a sistemului.

Organizația susține că obligația de plată trebuie menținută, însă transportatorii nu ar trebui sancționați pentru defecțiuni pe care nu le pot controla.

Normele de aplicare au întârziat aproximativ 18 luni

Problemele de la lansare au apărut după un proces legislativ și administrativ care a durat mai mulți ani.

Legea nr. 226/2023 a fost adoptată în iulie 2023 și a stabilit cadrul pentru introducerea sistemului de taxare rutieră. Actul normativ prevedea că normele metodologice necesare aplicării sale urmau să fie elaborate până la 31 martie 2025, dar termenul nu a fost respectat.

TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie 2026, ceea ce înseamnă că între termenul prevăzut pentru elaborarea normelor și intrarea efectivă în vigoare a sistemului au trecut aproximativ 18 luni.

În perioada premergătoare lansării, transportatorii au reclamat lipsa unor clarificări privind modul concret de utilizare și plată a sistemului.

Costul TollRo ajunge în prețul transportului

Introducerea taxării în funcție de distanța parcursă adaugă un cost nou în calculul fiecărei curse.

Transportatorii trebuie să includă taxa în costurile operaționale, alături de combustibil, salarii, întreținerea vehiculelor, asigurări și celelalte cheltuieli asociate unei curse.

UNTRR estimează că TollRo poate majora costurile transportului intern cu până la 8%, în funcție de activitatea și traseele fiecărei companii.

O parte dintre aceste costuri poate fi transferată în tarifele de transport, ceea ce înseamnă că efectele taxei pot ajunge și la companiile care folosesc serviciile transportatorilor.

Probleme tehnice la lansarea TollRo. CNAIR anunță că nu aplică sancțiuni pentru perioada disfuncționalității

Transportul rutier are o pondere importantă în comerțul exterior al României. Potrivit datelor citate de UNTRR, sectorul transporturilor a generat în 2025 aproximativ 8,2 miliarde de euro din exporturile de servicii ale României, reprezentând aproximativ 17% din total.

O tranziție dificilă către taxarea pe kilometru

TollRo schimbă mecanismul prin care este calculată taxa pentru transportul rutier de marfă. În locul unei taxe stabilite pentru o anumită perioadă, noul sistem urmărește distanța efectiv parcursă și aplică tariful în funcție de caracteristicile vehiculului și ale drumului.

Pentru calcularea și plata taxei sunt utilizate mai multe componente informatice și mai multe surse de date, inclusiv informații despre vehicul, traseu și restricțiile de circulație.

În prima săptămână de funcționare, transportatorii au reclamat probleme la mai multe dintre aceste componente.

CNAIR spune că problemele tehnice sunt în curs de remediere și că utilizatorii afectați de incidente nu vor fi sancționați. Transportatorii cer însă ca protecția să fie menținută până la finalizarea perioadei de testare publică, respectiv până la 14 octombrie.

Până atunci, obligația de plată a TollRo rămâne în vigoare, iar firmele trebuie să păstreze dovezi atunci când întâmpină probleme tehnice care împiedică utilizarea sistemului.