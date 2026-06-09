Eugen Tomac continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Când va fi prezentat Cabinetul

Premierul desemnat, Eugen Tomac, continuă, marți, 9 iunie, discuțiile cu partidele, grupurile parlamentare și parlamentarii neafiliați în vederea obţinerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

Primii cu care va avea discuţii, de la ora 10.00, sunt reprezentanţii UDMR.

Ulterior, Tomac va discuta cu:

15.00: Grupul Minorităţilor Naţionale

16.00: Uniţi pentru România

17.00: Grupul parlamentar PACE – Întâi România

18.00: POT

De asemenea, premierul desemnat va discuta şi cu membrii neafiliaţi din Parlament.

În ce privește AUR, Tomac a declarat luni, la Antena 3 CNN, că exclude categoric orice discuție cu partidul.

„Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național”, a afirmat acesta, adăugând că, deși respectă opțiunile electorale ale cetățenilor, nu poate accepta partide pe care le consideră responsabile de blocaje politice.

Premierul desemnat a criticat în mod direct comportamentul AUR, susținând că formațiunea a avut în mod repetat poziții contrare interesului public.

„Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național. Eu respect opinia și votul fiecărui cetățean, fiecare este liber să voteze așa cum simte, dar nu voi accepta niciodată și nu voi înțelege partidele care, prin gesturi concrete, acționează împotriva interesului național. AUR a avut un asemenea comportament de mai multe ori”, a declarat Eugen Tomac.

Luni, Tomac a discutat cu reprezentanţii PNL, PSD şi USR.

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, acesta a prezentat o parte dintre propunerile pentru viitorul Cabinet, anunțând că Sorin Costreie este nominalizarea pentru portofoliul Educației, în timp ce actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, ar urma să preia Ministerul Apărării.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe, Tomac îl propune pe Luca Niculescu, iar pentru portofoliile Economiei și Sănătății susține că sunt în analiză mai multe variante.

El a anunțat că intenționează să finalizeze formula Guvernului până cel târziu miercuri și că își dorește câte două-trei variante pentru fiecare minister.

Scopul este formarea unui guvern tehnic, alcătuit din profesioniști fără afiliere politică, inclusiv la nivelul miniștrilor, secretarilor de stat și prefecților.