Consultări pentru viitorul Guvern. Premierul desemnat Eugen Tomac se întâlnește luni cu reprezentanți PNL, USR și PSD

Eugen Tomac începe, luni, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare. Premierul desemnat speră să obțină susținere pentru validarea în Parlament a guvernului pe urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 şi cu PSD de la ora 17:00. Discuțiile vor avea loc la sediile formaţiunilor politice.

Totodată, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare.

Acestea nu se încheie luni, ci vor continua şi marţi după un program care urmează să fie comunicat, a mai precizat sursa citată.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.

Cum ar putea arăta viitorul Guvern

Potrivit surselor, s-ar fi conturat deja o posibilă structură a viitorului Guvern, inclusiv distribuirea principalelor ministere și a funcțiilor-cheie din Cabinet.

Configurația aflată în prezent pe masa discuțiilor arată astfel:

1. Eugen Tomac - premier

2. Radu Burnete - vicepremier

3. Bogdan Drăgoi / Șerban Matei - Finanțe

4. Bogdan Despescu - Interne

5. Luca Niculescu - Externe

6. Mihnea Motoc - Apărare

7. Ștefan Busnatu - Sănătate

8. Sorin Costreie - Educație

9. Cosmin Soare-Filatov - Justiție

10. Corina Popescu - Energie

11. Nicolae Istudor - Agricultură

12. Dragoș Pâslaru - Fonduri Europene

13. Lavinia Niculescu - Muncă

14. Șerban Țigănaș - Dezvoltare

15. Adrian Papahagi - Cultură

Pentru a fi învestit, premierul desemnat trebuie să prezinte în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, urmând să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile. În cazul validării, acesta va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar.