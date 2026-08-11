Un incident care putea avea consecințe dramatice a fost surprins de camera de bord a unui șofer și a stârnit numeroase reacții în mediul online. Imaginile surprind momentul în care un copil de câțiva ani ajunge pe șosea după ce cade dintr-o dubă aflată în mers. Accidentul a avut loc în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant.

UPDATE 11.30 Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu

În urma apariției imaginilor pe rețelele sociale, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început verificările.

„În urma apariției în spațiul public a unui material video din care reiese producerea unui eveniment rutier pe relația Cataloi–Nalbant din județul Tulcea, în care a fost implicat un autovehicul, din care cade o persoană, precizăm faptul că polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate”, a transmis IPJ Tulcea.

Știrea inițială

Copilul se afla pe bancheta din spate și ar fi reușit să deschidă ușa mașinii în timpul deplasării. A căzut din mașină direct pe asfalt, în spatele autoutilitarei și doar o minune a făcut să nu fie lovit nici de autoturismul pe care era montată camera de bord care surprins momentul, nici de TIR-ul care venea din sens opus.

„Siguranța copiilor în mașină nu este negociabilă, ci poate face diferența dintre viață și moarte. Mulți părinți evită folosirea scaunului auto pentru drumuri scurte sau din cauza plânsetelor celor mici. Realitatea fizicii arată însă că brațele unui părinte nu pot înlocui niciodată un sistem de siguranță testat. Fiecare drum contează. Fiecare secundă contează. Alege viața copilului tău, nu confortul de moment. Leagă centura, salvează o viață!”Observație: formularea „Legi centura, salvezi o viață!” este frecvent întâlnită în limbajul de campanie, dar gramatical și stilistic sună mai corect „Leagă centura, salvează o viață!” sau „Pune centura, salvează o viață!”, a scris pe Facebook Mihaita Silivestru, autorul postării.

Sursă video: Facebook Mihăiță Silvestru

„Doamne, câtă inconștiență din partea părinților! Nici măcar ușile blocate?”

Imaginile au generat un val de comentarii:

„Ferească Dumnezeu de așa ceva! Săracul copil!”, a reacționat cineva.

„Copilul ăla a avut un mare noroc! Doamne, câtă inconștiență din partea părinților! Nici măcar ușile blocate?”, se arată într-un alt comentariu.

„Ehei, ce faci când își desface singur centura sau deschide ușa mașinii în mers? Câte idei au copiii! La câte am văzut...”, a exclamat altcineva.

„Doamne, câtă inconștiență! Mihai, felicitări pentru reacție, respect!”

Numeroși utilizatori au apreciat reacția șoferului care a observat copilul pe carosabil și a reușit să oprească la timp.

„Vai, Mihai, copilul ăsta a avut un înger păzitor! Felicitări că ai avut reacția să oprești la timp. Din păcate, educația părinților trebuie făcută cu amenzi usturătoare pentru nepurtarea copilului într-un scaun adecvat vârstei, dar nu am auzit vreodată de un caz în care poliția să fi amendat pe cineva. Sunt atât de mulți copii pe care îi văd în mașini neasigurați, uneori chiar ținuți în brațe pe locul din față, inclusiv în orașe mari precum Bucureștiul. Un copil obișnuit de mic cu scaunul auto va avea disciplina de a sta în scaun fără să mai plângă. Mă bucur că a scăpat, dar mă gândesc cu tristețe câți copii cad victime zi de zi în accidente din această cauză. Drumuri bune să ai!”, a comentat o utilizatoare.

„Doamne ferește! Sunt șocată, nu pot să cred așa ceva! Felicitări, Mihai, pentru faptul că ai reacționat la timp și ai evitat o tragedie... Copilașul a avut îngerul păzitor alături!”, a scris altcineva.

„Copilului trebuie să i se explice că, așa cum mami și tati poartă centura de siguranță, și el trebuie să o poarte. Nu există «nu vrea să o poarte» sau «o deschide». Doamne, câtă inconștiență! Mihai, felicitări pentru reacție, respect!”, se arată într-o altă reacție.

În urmă cu trei luni, o fetiță de un an și șase luni din județul Sibiu a fost rănită după ce a deschis portiera autoturismului în care se afla și a căzut din mașină. Copilul nu era asigurat cu centură, spun autoritățile locale.

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost vizată de o anchetă, în Italia, după ce copilul său de doar 2 ani a căzut din maşină în timpul mersului.