Avertismentul UDMR înaintea discuțiilor privind susținerea Guvernului Tomac: „A avut ieșiri agresive la adresa comunității maghiare”

UDMR nu a luat încă o decizie de susținere a cabinetului propus de Eugen Tomac. Într-un interviu acordat publicației „Adevărul”, Csoma Botond a calificat drept „bizară” decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Tomac pentru funcția de prim-ministru, subliniind totodată că europarlamentarul trebuie să ofere o serie de clarificări în legătură cu declarații anterioare referitoare la comunitatea maghiară.

Pe de altă parte, Csoma Botond susține că UDMR nu intenționează să propună miniștri în eventualul cabinet condus de Eugen Tomac. Totuși, în opinia sa, UDMR ar trebui să își păstreze reprezentarea la nivelul eșalonului secund al administrației, prin funcții precum cele de secretari de stat, prefecți și subprefecți.

Adevărul: Cum vedeți nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru?

Csoma Botond: Din punct de vedere politic, în opinia mea, este o propunere destul de bizară. Având în vedere faptul că domnul Tomac nu este un tehnocrat, este un politician, un președinte de partid, partid care nu a intrat în Parlamentul României, deci există și probleme de legitimitate din punct de vedere politic.

Eu nu am văzut ca un premier politic să conducă un guvern tehnocrat. Invers s-a mai avut când un premier tehnocrat conducea un guvern politic, când a fost guvernul Isărescu. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect este profilul domnului Tomac. Nu știu dacă, într-o asemenea situație destul de dificilă din punct de vedere economic, în acest marasm în care se zbate țara, domnul Tomac are profilul necesar să scoată România din această situație.

Dar, sigur, trecând peste aceste elemente, vom avea o ședință unde vom discuta. Conducerea va primi un mandat să negocieze, să poarte discuții cu domnul Tomac, deci nu vrem să ne antepronunțăm. Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire în Parlament cu domnul Tomac și, în funcție de ce planuri are domnul Tomac și ce ne va prezenta, vom lua o decizie și vom vedea ce vom face.

Adevărul: Are UDMR pregătite anumite nume de specialiști pentru ocuparea conducerii ministerelor în guvernul Tomac?

Csoma Botond: Nu știu. Eu am înțeles că domnul Nicușor Dan dorește un guvern condus de Eugen Tomac, cu miniștri tehnocrați, neafiliați politic.

Dacă acești tehnocrați vor fi, de fapt, afiliați politic, atunci mi se pare că este o șmecherie ca miniștrii tehnocrați să fie trimiși în guvern de către partidele politice. În accepțiunea mea, tehnocrat înseamnă specialist într-un anumit domeniu și neafiliat politic.

Adevărul: Printre numele vehiculate există oameni apropiați de partidele politice, dar nu neapărat cu carnet de partid.

Csoma Botond: La cine vă referiți?

Adevărul: La domnul Cătălin Cîrstoiu, de exemplu.

Csoma Botond: Domnul Cîrstoiu, da. Era în cărți, la un moment dat, la Primăria Capitalei. Eu cred că, dacă vom lua decizia să sprijinim guvernul, noi nu vom face parte din guvern prin proxy sau prin interpuși. Nu știu cum să mă exprim altfel.

Adevărul: Rămâne UDMR în eșalonul doi din guvern? Mă refer la secretarii de stat și la prefecți.

Csoma Botond: Cred că da. Am auzit că discuția este că acei secretari de stat care sunt acum în funcție în ministere vor rămâne, la fel prefecții și subprefecții. Dacă este așa, atunci și secretarii de stat de la UDMR, și prefecții, și subprefecții de la UDMR vor rămâne.

Singura problemă este Partidul Social Democrat. Știți că dânșii și-au dat demisia, deci secretarii de stat de la PSD și-au dat demisia din guvern, la fel și prefecții și subprefecții, și dânșii au o problemă cu chestia asta.

Adevărul: În plus, liberalii susțin că, dacă e să se opună învestirii guvernului, vor pleca la rândul lor din aceste funcții.

Csoma Botond: Da, știu. Și USR-ul la fel. Vom vedea. Eu cred că, dacă mergem pe această variantă, Tomac cu miniștri tehnocrați, atunci secretarii de stat din eșalonul doi vor rămâne, inclusiv cei de la UDMR.

Adevărul: Totuși, ce așteptări aveți de la Eugen Tomac în discuțiile pe care urmează să le purtați?

Csoma Botond: Să vedem ce dorește să facă cu deficitul, dacă are un plan pentru sprijinirea economiei... Și noi mai trebuie să facem o analiză. Și asta cred că trebuie să-i spunem și domnului Tomac.

Domnul Tomac, în trecut, a avut anumite afirmații nu tocmai la locul lor în legătură cu comunitatea maghiară. Și noi, fiind reprezentanții comunității maghiare, totuși trebuie să analizăm și aceste declarații din trecut pe care le-a făcut.

Sigur, împreună cu domnul Pașcan (n. red. Marius Pașcan), a avut anumite ieșiri destul de agresive la adresa comunității maghiare. Trebuie să vedem și acest aspect.