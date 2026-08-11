 Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor din proiect | adevarul.ro
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Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor din proiect

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Proiectul noii Legi a salarizării stabilește o valoare de referință de 4.100 de lei pentru 1 decembrie 2026 și pentru anul 2027. Grilele sunt construite diferit pentru familiile ocupaționale, iar salariile pot fi stabilite prin coeficienți, prin valori directe sau prin tranșe de vechime. Exemplele de mai jos folosesc valorile și formulele din forma proiectului publicată în iulie 2026.

Cineva numără bani
Salariile bugetarilor vor crește în funcție de vechime. Foto arhivă

Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice este construită în jurul unei valori de referință de 4.100 de lei. În cazul unor funcții, salariul de bază poate fi determinat prin înmulțirea coeficientului cu această valoare. Pentru alte categorii, anexele proiectului stabilesc direct salariile în funcție de funcție, grad și vechime.

Coeficienți diferiți pentru consilierii din sistemul public de pensii

Un exemplu de calcul apare în grilele pentru sistemul public de pensii.

Pentru funcția de consilier, consilier juridic, expert sau inspector, grad profesional superior, proiectul prevede:

• coeficient 2,80 pentru personalul din aparatul central al Casei Naționale de Pensii Publice;

• coeficient 2,15 pentru aceeași categorie de funcții din casele teritoriale de pensii.

La o valoare de referință de 4.100 de lei, salariul de bază la gradația zero rezultă astfel:

2,80 × 4.100 = 11.480 lei brut

Pentru coeficientul 2,15:

2,15 × 4.100 = 8.815 lei brut

Diferența dintre cele două valori este:

11.480 − 8.815 = 2.665 lei brut pe lună.

Această diferență de 2.665 de lei este menționată și de Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii în analiza sa asupra proiectului.

Cum se modifică sumele prin gradații

Pentru coeficientul 2,80, aplicarea succesivă a procentelor de gradație utilizate în calculul proiectului conduce la următoarele valori:

• gradația zero: 11.480 lei;

• după majorarea de 7,5%: 11.480 × 1,075 = 12.341 lei;

• după majorarea de 5%: 12.341 × 1,05 = aproximativ 12.958 lei;

• după o nouă majorare de 5%: 12.958 × 1,05 = aproximativ 13.606 lei;

• după majorarea de 2,5%: 13.606 × 1,025 = aproximativ 13.946 lei;

• după ultima majorare de 2,5%: 13.946 × 1,025 = aproximativ 14.295 lei.

Pentru coeficientul 2,15:

• gradația zero: 8.815 lei;

• după majorarea de 7,5%: 8.815 × 1,075 = aproximativ 9.476 lei;

• după majorarea de 5%: 9.476 × 1,05 = aproximativ 9.950 lei;

• după o nouă majorare de 5%: 9.950 × 1,05 = aproximativ 10.448 lei;

• după majorarea de 2,5%: 10.448 × 1,025 = aproximativ 10.709 lei;

• după ultima majorare de 2,5%: 10.709 × 1,025 = aproximativ 10.976 lei.

La aplicarea tuturor gradațiilor, cele două valori ajung astfel la aproximativ 14.295 lei, respectiv 10.976 lei.

Diferența dintre cele două salarii rezultate din calcul este de aproximativ:

14.295 − 10.976 = 3.319 lei brut pe lună.

Valoarea este apropiată de diferența de aproximativ 3.318 lei prezentată de Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii.

Calculul de mai sus reprezintă aplicarea matematică a coeficientului și a procentelor de gradație. Salariul efectiv al unui angajat depinde de încadrarea concretă și de celelalte componente salariale prevăzute pentru funcția respectivă.

Bibliotecarul cu studii superioare, grad I

În varianta din 17 iulie a proiectului sunt prevăzute modificări și pentru personalul din educație.

Pentru un bibliotecar cu studii superioare, grad I, este indicat un salariu de bază de 8.815 lei brut, față de 7.503 lei în varianta anterioară a proiectului.

Aplicarea succesivă a procentelor de gradație folosite în calculul de mai sus produce următoarele valori:

• baza: 8.815 lei;

• după 7,5%: 9.476 lei;

• după încă 5%: 9.950 lei;

• după încă 5%: 10.448 lei;

• după 2,5%: 10.709 lei;

• după ultima majorare de 2,5%: aproximativ 10.976 lei.

Diferența dintre valoarea inițială și cea rezultată după toate majorările succesive este de aproximativ:

10.976 − 8.815 = 2.161 lei brut.

Pentru stabilirea salariului efectiv trebuie luată în calcul poziția exactă din anexa proiectului și modul în care aceasta stabilește salariul în funcție de funcție, grad și vechime.

Profesorii universitari: salarii stabilite pe tranșe de vechime

În învățământul superior, grilele sunt prezentate și prin valori corespunzătoare unor tranșe de vechime.

Pentru un profesor universitar, valorile prezentate pentru grila proiectului sunt:

• peste 25 de ani vechime: 16.400 lei brut, corespunzător unui coeficient de 4,00;

• 20-25 de ani vechime: 14.432 lei brut;

• 15-20 de ani vechime: 12.546 lei brut.

În această grilă, valorile sunt deja diferențiate în funcție de vechimea în învățământ.

Conferențiarii, lectorii și asistenții universitari

Pentru un conferențiar universitar, valorile prezentate pe baza proiectului sunt cuprinse între 8.651 lei brut, pentru tranșa de 3-5 ani, și 12.792 lei brut, pentru vechime de peste 25 de ani.

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Pentru un lector universitar sau șef de lucrări, valorile menționate sunt cuprinse între 8.118 lei și 9.758 lei brut, în funcție de vechime.

Pentru un asistent universitar, valorile indicate sunt între 8.200 lei și 8.774 lei brut, în funcție de vechime.

Rectorii: salarii de până la 24.600 de lei

În cazul funcției de rector, proiectul din iulie prevede o valoare maximă de 24.600 de lei brut, față de 22.550 de lei în varianta anterioară.

În anexa pentru învățământul superior sunt indicate următoarele valori ale coeficienților:

• coeficient 5,30 pentru rectorul unei instituții de grad I;

• coeficient 6,00 pentru rectorul unei instituții de grad II.

La valoarea de referință de 4.100 de lei, calculele sunt:

5,30 × 4.100 = 21.730 lei

6,00 × 4.100 = 24.600 lei

Salariile polițiștilor au mai multe componente

Pentru polițiști, proiectul prevede coeficienți pentru salariul de funcție, dar și o componentă distinctă pentru salariul gradului profesional.

Analiza Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul” indică, pentru anumite funcții de execuție, intervale de coeficienți.

Pentru funcțiile de execuție corespunzătoare gradului de agent șef principal de poliție, studii medii, coeficienții funcției sunt indicați între 1,52 și 1,66.

Pentru salariul gradului profesional sunt indicate următoarele valori:

• agent de poliție: coeficient 0,52, respectiv 2.132 lei la o valoare de referință de 4.100 de lei;

• agent șef principal de poliție: coeficient 0,61, respectiv 2.501 lei;

• inspector principal de poliție: coeficient 0,67, respectiv 2.747 lei;

• comisar-șef de poliție: coeficient 0,75, respectiv 3.075 lei.

Calculele sunt:

0,52 × 4.100 = 2.132 lei

0,61 × 4.100 = 2.501 lei

0,67 × 4.100 = 2.747 lei

0,75 × 4.100 = 3.075 lei

Aceste valori reprezintă componenta salariului corespunzătoare gradului profesional, nu salariul brut total al polițistului.

Exemplu de calcul pentru un agent șef principal de poliție

Sindicatul „Diamantul” prezintă un exemplu de calcul pentru un agent șef principal de poliție, studii medii, într-o situație în care sunt aplicate și componente suplimentare.

În exemplul sindical sunt utilizate:

• coeficient de funcție: 1,66;

• coeficient suplimentar de până la 0,40 pentru condiții specifice;

• coeficient de 0,075 pentru specialist de clasă la nivel maxim;

• valoarea de referință: 4.100 lei;

• coeficient de 0,61 pentru salariul gradului profesional.

Pentru componenta de funcție, analiza sindicală ajunge la un coeficient total de 2,135.

Calculul este:

2,135 × 4.100 = aproximativ 8.754 lei

La această valoare se adaugă componenta corespunzătoare gradului profesional:

0,61 × 4.100 = 2.501 lei

În calculul prezentat de sindicat, componenta fixă brută ajunge la aproximativ 13.476 de lei, înainte de alte drepturi variabile.

Valoarea de 13.476 de lei rezultă din exemplul prezentat de organizația sindicală și presupune aplicarea nivelurilor maxime ale componentelor suplimentare utilizate în acel calcul. Ea nu reprezintă salariul automat al tuturor agenților șefi principali de poliție.

De ce salariile nu pot fi calculate după aceeași formulă

Proiectul folosește mecanisme diferite de stabilire a salariilor în funcție de familia ocupațională.

În cazul unor funcții, calculul pornește de la coeficient și valoarea de referință de 4.100 de lei.

În alte cazuri, anexele stabilesc direct salariile în funcție de funcție, grad și tranșa de vechime.

Pentru polițiști sunt prevăzute componente distincte pentru salariul de funcție și salariul gradului profesional, precum și coeficienți suplimentari pentru anumite situații.

Din acest motiv, calculul salariului trebuie raportat la grila și formula prevăzute pentru fiecare categorie profesională.

Forma proiectului publicată în iulie 2026 poate suferi modificări înainte de adoptarea legii. Valorile finale vor depinde de forma actului normativ adoptat și de prevederile anexelor aferente fiecărei familii ocupaționale.

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