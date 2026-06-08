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Tomac e convins că guvernul pe care îl va forma trece de Parlament și exclude AUR din orice ecuație: „Nu am de ce să discut”

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Premierul desemnat Eugen Tomac se declară optimist în privința votului de învestitură, afirmând că are suficiente argumente pentru a convinge majoritatea parlamentară să susțină guvernul tehnocrat pe care îl va propune.

Eugen Tomac, păremierul desemnat. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Eugen Tomac, păremierul desemnat. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Într-un interviu la Antena 3, Eugen Tomac a subliniat că își bazează strategia pe dialog.

„Sunt încrezător. Peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda votul; sunt convins că voi reuși să conving peste 233 de parlamentari. Doresc ca mâine să închei consultările cu toți actorii politici. Cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare ne vom prezenta în fața Parlamentului pentru a cere votul de învestitură”, a declarat Tomac.

Apel la responsabilitate politică

Tomac mizează pe responsabilitatea liderilor politici, avertizând că alternativa la un acord politic este una riscantă:

Sper că liderii politici pun pe primul loc interesul cetățeanului român și nu jocurile politice. Alternativa este periculoasă pentru țara noastră”.

Fără negociere cu AUR

În ceea ce privește un eventual plan alternativ în cazul în care unele partide ar refuza să susțină guvernul tehnocrat, Tomac a exclus categoric orice discuție cu AUR.

„Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național”, a afirmat acesta, adăugând că, deși respectă opțiunile electorale ale cetățenilor, nu poate accepta partide pe care le consideră responsabile de blocaje politice.

Premierul desemnat a criticat în mod direct comportamentul AUR, susținând că formațiunea a avut în mod repetat poziții contrare interesului public.

„Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului național. Eu respect opinia și votul fiecărui cetățean, fiecare este liber să voteze așa cum simte, dar nu voi accepta niciodată și nu voi înțelege partidele care, prin gesturi concrete, acționează împotriva interesului național. AUR a avut un asemenea comportament de mai multe ori”, a declarat Eugen Tomac.

Tomac: „Am simțit această decizie ca pe o datorie față de țară”. Ce spune despre riscuri și miza momentului

Eugen Tomac a explicat și motivele care l-au determinat să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a prelua mandatul de premier desemnat, vorbind despre o decizie personală, dar și despre un moment critic pentru România:

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„Există momente în viață când trebuie să răspunzi 'prezent'. M-a onorat această propunere a domnului președinte de a reveni în țară și de a-mi asuma această misiune extrem de grea, de a încerca să conving toți actorii politici să-mi dea o șansă de a oferi țării un guvern” a declarat Tomac.

Premierul desemnat a subliniat că instabilitatea politică actuală poate avea efecte tot mai vizibile asupra societății și economiei:

„Această stare de instabilitate și incertitudine se va resimți tot mai mult. Am simțit această decizie ca pe o datorie față de țară”.

Avertisment privind riscurile economice

Eugen Tomac a atras atenția asupra pericolelor imediate în cazul în care blocajul politic nu este depășit, vorbind despre un risc major la nivel economic.

„În primul rând, din punct de vedere economic, România riscă să intre într-un blocaj extrem de periculos, cu consecințe extrem de dure, care vor afecta buzunarul fiecărui român”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a precizat că a acceptat această responsabilitate în deplină cunoștință de cauză și că obiectivul său este deblocarea rapidă a situației politice:

„Nu mi-am asumat această responsabilitate fără să înțeleg ce se întâmplă în jurul nostru. Președintele a venit cu această soluție, iar eu mi-am asumat răspunderea de a forma un cabinet, de a mă prezenta onest în fața actorilor politici și de a oferi o soluție care ajută țara”.

În viziunea sa, depășirea crizei ar putea reprezenta un punct de restart pentru România:

„Dacă mâine reușim să deblocăm această situație, pentru România poate începe un nou început, mult mai așezat, de care avem mare nevoie”.

Tomac respinge ideea unui „guvern prezidențial”: „Partidele nu au reușit să vină cu o majoritate”

Eugen Tomac a reacționat și la criticile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul pe care încearcă să îl formeze ar fi unul controlat de la Palatul Cotroceni, respingând ideea unui „guvern prezidențial”.

Premierul desemnat a explicat că implicarea președintelui a venit doar în contextul blocajului politic prelungit și al incapacității partidelor de a forma o majoritate stabilă:

„Dacă nu ar fi avut această abordare din partea partidelor, președintele nu s-ar fi implicat în găsirea acestei soluții, care vine după o lungă discuție între partide care nu au reușit să vină cu o majoritate”.

Replica pentru Traian Băsescu: „Îl respect, nu am ce să comentez”

Întrebat despre criticile fostului președinte Traian Băsescu, care a sugerat că ar putea fi un „premier surogat”, Eugen Tomac a răspuns:

„Pe Traian Băsescu îl respect, nu am ce să comentez”.

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