Un fermier din localitatea Hagimus, raionul Căușeni din Republica Moldova, a crescut un pepene verde de 74 de kilograme. Alți doi pepeni cântăresc 53 și, respectiv, 26 de kilograme.

Fructul are un diametru de 206 centimetri, în timp ce înălțimea și lățimea acestuia ajung la aproximativ 80 și, respectiv, 45 de centimetri, potrivit tv8.md.

„V-ați combătut propriul record. Anul trecut, recordul a fost stabilit de un pepene verde de 44 de kilograme. Domnul Sergiu Surschi ne-a demonstrat că, dacă depunem dragoste față de agricultură, avem perseverență și știm să muncim, atunci pământul ne răsplătește cu o asemenea bogăție”, a declarat reprezentantul Comisiei Agenției Recordurilor din Republica Moldova.

Cei trei pepeni „uriași” vor fi scoși la licitație, iar banii obținuți din vânzare vor fi reinvestiți în agricultură.

Sursa Youtube / TV Căușeni