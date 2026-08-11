 Record în agricultură: Un fermier din Republica Moldova a crescut un pepene verde de 74 de kilograme | adevarul.ro
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Video Record în agricultură: Un fermier din Republica Moldova a crescut un pepene verde de 74 de kilograme

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Un fermier din localitatea Hagimus, raionul Căușeni din Republica Moldova, a crescut un pepene verde de 74 de kilograme. Alți doi pepeni cântăresc 53 și, respectiv, 26 de kilograme.

pepeni moldova
Cei trei pepeni vor fi scoși la licitație FOTO Studio-L

Fructul are un diametru de 206 centimetri, în timp ce înălțimea și lățimea acestuia ajung la aproximativ 80 și, respectiv, 45 de centimetri, potrivit tv8.md.

„V-ați combătut propriul record. Anul trecut, recordul a fost stabilit de un pepene verde de 44 de kilograme. Domnul Sergiu Surschi ne-a demonstrat că, dacă depunem dragoste față de agricultură, avem perseverență și știm să muncim, atunci pământul ne răsplătește cu o asemenea bogăție”, a declarat reprezentantul Comisiei Agenției Recordurilor din Republica Moldova.

Cei trei pepeni „uriași” vor fi scoși la licitație, iar banii obținuți din vânzare vor fi reinvestiți în agricultură.

Sursa Youtube / TV Căușeni

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