Usturoiul românesc ajunge în Israel. Un fermier din Buzău a exportat 24 de tone din soiul autohton Benone

Un fermier din județul Buzău a reușit să ducă un soi tradițional românesc de usturoi pe piața din Israel. Valentin Jecu, din comuna Râmnicelu, a exportat pentru prima dată usturoi din soiul autohton Benone către un retailer israelian, care a comandat o primă tranșă de 24 de tone.

Reprezentanții comerciantului din Israel au fost interesați de gustul intens al soiului românesc și au decis să testeze produsul pe piața locală.

Fermierul spune că există deja cerere pentru acest soi și intenționează să își extindă anul viitor atât suprafața cultivată, cât și cantitatea destinată exportului.

„Pentru prima oară în acest an, acest soi de usturoi trece granițele României. Nu a fost o comandă mare, ci una de început de 24 de tone. Îmi doresc ca în anul următor să cresc și cantitatea și suprafața pentru acest soi, deoarece există cerință”, a declarat Valentin Jecu, potrivit Observator.

Soiul Benone poate fi identificat și printr-o particularitate vizibilă după desfacerea cățeilor. La interior pot fi observate inserții de culoare maro, specifice acestui soi tradițional.

România importă de zeci de ori mai mult usturoi decât exportă

Succesul fermierului din Buzău vine într-un context dificil pentru producătorii români. Datele comerciale indică un dezechilibru major între importurile și exporturile de usturoi. Într-un singur an, în România au intrat peste 7.000 de tone de usturoi, în principal din China și Spania, în timp ce exporturile au fost de aproximativ 150 de tone.

Astfel, România importă de circa 45 de ori mai mult usturoi decât reușește să vândă pe piețele externe. În același timp, consumatorii găsesc tot mai rar usturoi românesc în marile lanțuri de magazine.

Producătorii susțin că una dintre probleme este lipsa unor spații moderne de depozitare, care le-ar permite fermierilor să păstreze marfa și să o livreze constant pe parcursul anului. La aceasta se adaugă și suspendarea programului de ajutor de minimis pentru cultivarea usturoiului, care a reprezentat o formă importantă de sprijin pentru producători.

Fermierii avertizează că, fără măsuri de susținere și investiții în depozitare și procesare, cultivarea soiurilor tradiționale românești ar putea deveni tot mai dificilă.

Exportul realizat de Valentin Jecu arată însă că soiurile autohtone pot avea acces și pe piețele externe atunci când există producție suficientă și cumpărători interesați de caracteristicile lor. Cererea venită din Israel ar putea reprezenta, astfel, o oportunitate pentru extinderea culturilor de usturoi românesc și pentru promovarea soiurilor tradiționale în afara țării.