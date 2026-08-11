A murit Jon Cypher, Prințul din prima ecranizare a poveștii „Cenușăreasa”. Avea 94 de ani

Jon Cypher, actorul care a jucat în prima versiune televizată a filmului „Cinderella” („Cenușăreasa”), precum și în serialele „Hill Street Blues” și „Major Dad”, a murit săptămâna trecută, pe 3 august.

Potrivit Forbes, Cypher a avut de-a lungul carierei peste 90 de roluri în producții de film și televiziune.

Actorul s-a născut pe 13 ianuarie 1932, în orașul New York. Acesta a absolvit Liceul Erasmus Hall în 1949 și Colegiul Brooklyn în 1953. Ulterior, a obținut o diplomă de master în consiliere matrimonială și familială la Universitatea din Vermont.

După debutul în televiziune, Jon Cypher a avut o carieră prolifică în seriale, cu roluri în producții precum „General Hospital”, „Santa Barbara”, „Dynasty”, „Knots Landing”, „Dallas” și „Law & Order”.

Pe lângă rolurile sale din film și televiziune, Cypher, potrivit necrologului, a apărut în 12 producții de pe Broadway, interpretând personaje precum Don Quijote în „Man of La Mancha”, Thomas Jefferson în „1776” și Juan Perón în „Evita”.

Într-un interviu din 1994 acordat site-ului Teatrului Ashland din Oregon, Cypher a explicat de ce se simțea mai apropiat de teatru.

„Acolo este pasiunea. În teatru, se ridică cortina, ești pe scenă și trebuie să o faci. Am avut ocazia să-l interpretez pe Thomas Jefferson pe Broadway, într-un musical numit 1776”, a declarat Cypher.

„Acolo erau 2.000 de oameni și exista acea interacțiune cu publicul. Într-un film nu ai asta. Poate exista o interacțiune extraordinară între tine și celălalt actor, o scenă extraordinară împreună — este minunat: «Doamne, am uitat că acolo era camera de filmat». Dar nu există public. Este ca și cum ai fi permanent în pericol. În filmele de astăzi nu există cu adevărat acest risc.”