Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, a anunțat, marți, deschiderea circulației pe 12 kilometri din Autostrada A3, pe teritoriul Transilvaniei. Este vorba despre Lotul 3B2 Zimbor - Poarta Sălajului, aferent secțiunii 3B Mihăiești - Suplacu de Barcău.

„Tocmai am dat în trafic 12 km din Autostrada A3 pe teritoriul Transilvaniei, respectiv Lotul 3B2 Zimbor - Poarta Sălajului, aferent secțiunii 3B Mihăiești - Suplacu de Barcău”, a transmis Irinel Ionel Scriosteanu pe Facebook.

Potrivit secretarului de stat, prin deschiderea tronsonului este asigurată continuitatea A3 între Zimbor și Poarta Sălajului.

„Prin deschiderea acestui tronson asigurăm continuitatea A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, iar prin Nodul Rutier Românași traficul este descărcat către DN1F și DJ108A, pentru întreg tronsonul de autostradă Târgu Mureș - Poarta Sălajului (155 km)”, a precizat Scriosteanu.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene.

Miruță: Până la 100 de kilometri de autostradă, dați în circulație în acest an

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare deschiderii circulației pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, că în acest an ar urma să se circule pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau până la Deva.

„Suntem astăzi în punctul în care se deschide un tronson nou din Autostrada Transilvaniei, un tronson al unei autostrăzi care a fost mult timp sinonimă mai mult cu blocaje şi cu scuze decât cu lucrări propriu-zise. Lucrurile s-au schimbat. Tot în acest an, am vorbit cu domnul director (al CNAIR - n.r.), am vorbit cu reprezentanţii constructorului, se vor deschide şi ceilalţi kilometri de la Zimbor spre Nădăşelu, astfel încât vom fi în situaţia în care aproape dinspre Sălaj se va putea merge pe autostradă până la Sibiu sau până la Deva”, a declarat Radu Miruță, potrivit Agerpres.

Ministrul a precizat că în acest an se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei, respectiv până la 100 de kilometri.

El a mai transmis că, „în ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul”, în anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind „anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei”.

„Este foarte important de a conștientiza cât de mult a ajutat acest avans finanțarea europeană”, a spus ministrul.

Miruță: „România are nevoie de o distribuire uniformă a acestor drumuri de mare viteză”

Ministrul Transporturilor a afirmat, totodată, că România are puțini kilometri de autostradă și că încă se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor și a insuficienței autostrăzilor. Potrivit acestuia, pe măsură ce câte un segment nou de drum este dat în circulație, cresc șansele la viață și cele la o dezvoltare economică.

„România are nevoie de o distribuire uniformă a acestor drumuri de mare viteză, nu se pot face toate în același timp. N-am descoperit un buton magic de a avea autostrăzi peste noapte. Am descoperit la Ministerul Transporturilor, în schimb, obișnuințe vechi, datorită cărora, ca să nu spun din cauza cărora, observați ironia, unele dintre proiecte au fost blocate”, a mai spus oficialul.