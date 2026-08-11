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Spania mobilizează mii de militari pentru eclipsa totală de soare

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Spania mobilizează zeci de mii de militari, polițiști și salvatori înaintea eclipsei totale de soare de miercuri, 12 august, pe fondul pregătirilor autorităților pentru o afluență record de public, relatează Euronews. Până pe 14 august, armata va sprijini poliția în mai multe localități.

Eclipsa totala de Soare va fi vizibilă din Spania
Eclipsa totala de Soare va fi vizibilă din Spania/FOTO:Shutterstok

Ministerul Apărării a aprobat solicitarea guvernului Insulelor Baleare și va desfășura o unitate tactică în mai multe puncte din masivul muntos Serra de Tramuntana, de pe insula Mallorca. Întrucât eclipsa va putea fi observată nu doar în Mallorca, ci pe întregul arhipelag Baleare, contingentul militar va fi extins în mod corespunzător.

Asociația companiilor maritime din Baleare a anunțat că aproape toate ambarcațiunile disponibile au fost deja închiriate pentru urmărirea evenimentului. Serviciul de urgență medicală din Palma organizează o rută specială de autobuz către S'Arenal, o localitate din sudul capitalei, cu o linie de coastă mult mai extinsă, iar plaja orașului va fi închisă de la prânz și până la granița cu Llucmajor.

O operațiune de securitate de amploare națională

La nivelul întregii țări, guvernul a demarat o vastă operațiune de securitate, la care vor participa 33.600 de agenți ai Poliției Naționale și ai Gărzii Civile, aflați sub un comandament unic, care va asigura supravegherea terestră, maritimă și aeriană.

Direcția Generală a Circulației Rutiere va aloca încă 2.500 de angajați pentru coordonarea permanentă a operațiunii.

Numărul total de deplasări este estimat să depășească un milion, în timp ce guvernul central a restricționat accesul în 123 de zone considerate cu risc ridicat, fie din motive de mediu, fie din cauza dificultăților de evacuare.

Ce se știe despre eclipsa de soare

Eclipsa de soare de pe Mallorca va începe miercuri, 12 august, în jurul orei 19:37, ora locală (ora 20:37 ora României). Fazei parțiale îi va urma faza totală, în jurul orei 20:30, care se va încheia în jurul orei 20:33. După aceasta, o nouă fază parțială va continua până aproape de ora 20:53. Astfel, întregul fenomen va dura puțin peste o oră, în timp ce eclipsa totală propriu-zisă va dura doar aproximativ trei minute.

Eclipsa va avea loc cu puțin timp înainte de apusul soarelui, astfel încât acesta se va afla deja foarte jos deasupra orizontului - condiții ideale pentru observații spectaculoase și fotografii de efect. Eclipsa totală de soare va mai putea fi observată, de exemplu, și în Valencia, Castilia și León, Galicia și Țara Bascilor.

Riscul de incendii, un motiv suplimentar de îngrijorare

Un alt motiv pentru care autoritățile mobilizează armata este riscul ridicat de incendii de vegetație în Insulele Baleare, de-a lungul coastei estice, în această săptămână. Militarii se vor alătura celor 93 de pompieri forestieri desfășurați pe cea mai mare insulă a arhipelagului, precum și celor 23 de pe Menorca, 39 de pe Ibiza și altor șase de pe Formentera.

Guvernul regional intenționează să crească numărul zborurilor de recunoaștere, întrucât condițiile meteorologice sporesc riscul de incendii de vegetație chiar în ziua eclipsei.

La rândul său, Serviciul de Salvare Maritimă și-a intensificat prezența pe mare, trimițând 70 de specialiști în ziua eclipsei.

Restricții rutiere pe cel puțin cinci zile

Desfășurarea trupelor pe Mallorca nu se va limita la data de 12 august. Operațiunea va continua cel puțin cinci zile, deși purtătorul de cuvânt al guvernului, Antoni Costa, nu a precizat exact câți militari vor rămâne pe insulă. Trupele se vor concentra pe intensificarea controlului asupra căilor de acces spre Tramuntana, având în vedere riscul ridicat de incendii din această zonă în zilele următoare.

Drumul Ma-10 va fi închis pentru circulația generală între Andratx și Pollença, între orele 15:00 și 21:00, ora României.

Accesul va fi permis doar rezidenților, proprietarilor de imobile, angajaților, oaspeților, clienților cu locuri de parcare acreditate, precum și vehiculelor de transport public sau serviciilor de taxi. Accesul la numeroase puncte de belvedere, la golfuri și la zone naturale din mai multe localități va fi, de asemenea, restricționat.

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