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Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această libertate”

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Premierul desemnat, Eugen Tomac, a avut marți o reacție la acuzațiile aduse de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, privind apropiați ai PSD -ului aflați pe lista sa de miniștri.

Eugen Tomac, candidat la funcția de prim ministru FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Eugen Tomac, candidat la funcția de prim ministru FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Eugen Tomac a spus că nu va răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent de partid. El consideră că, în calitate de premier desemnat, are această libertate de a-şi alege echipa pe care o formează.

„În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale şi întâlniri informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare. Cu foarte mulți lideri. Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul din care provine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez şi pe care o susțin şi, evident îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional”, a spus Eugen Tomac, după întâlnirea cu grupul minorităţilor din Parlament, unde a fost întrebat despre acuzațiile aduse de prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, privind persoanele apropiate de PSD care se află pe lista sa de miniștri, scrie News.

Tomac a arătat că „România are nevoie în momentul de faţă de un guvern cu puteri depline”.

„Fac apel din nou la toate formațiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitate faţă de România”, a menționat Tomac.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), l-a acuzat, luni seară, pe premierul desemnat Eugen Tomac că a avut ”întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD”, iar lista de miniştri prezentată este ”cusută cu aţă alb-fosforescentă”.

Acesta a invocat nominalizările lui Nicolae Istudor la Agricultură, Ionuț Laurențiu Mașala la Transporturi și Vladimir Ionaș la Dezvoltare.

„Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Potrivit acestuia, nominalizarea lui Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării este unul dintre elementele care alimentează suspiciunile privind existența unor înțelegeri anterioare între Tomac și PSD.

„Vă rog, aveți decenţa şi nu ne luaţi de proşti”, i-a transmis Ciucu lui Tomac.

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