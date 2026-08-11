Sindicatul Europol reacționează după incidentul în care procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, este acuzat că a folosit spray iritant-lacrimogen împotriva polițiștilor și că a tras cu un pistol în timpul intervenției. Sindicaliștii susțin că situația nu trebuie privită doar ca un incident izolat, ci ca o problemă care privește întregul sistem.

„Dacă un polițist este atacat în timp ce își face meseria, problema nu este doar a acelui polițist. Este problema întregului sistem”, transmite Sindicatul Europol.

Reacția vine după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare preventivă formulată pe numele procurorului și a dispus punerea sa în libertate, dacă acesta nu este reținut sau arestat în altă cauză. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Europol: „Legea trebuie să fie aceeași pentru toți”

Sindicatul Europol subliniază că polițiștii care intervin la incidente trebuie să respecte legea indiferent de persoana cu care intră în contact, dar consideră că același principiu trebuie aplicat tuturor.

„Polițistul care intervine într-un scandal trebuie să respecte legea, indiferent de statutul social sau profesional al persoanei din fața lui. Dar legea trebuie să fie aceeași pentru toți, fie că vorbim despre un simplu cetățean, polițist, medic, profesor, parlamentar, procuror sau judecător”, transmite organizația sindicală.

Procurorul Radu George Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru șase infracțiuni: nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și două infracțiuni de ultraj.

În urma incidentului, poliția a anunțat și anularea portului și folosirii armelor, procurorul având obligația de a preda arma unui armurier autorizat în termen de 30 de zile. Cercetările continuă, iar decizia privind respingerea propunerii de arestare preventivă poate fi contestată.

La ieșirea din sala de judecată, procurorul a declarat că „s-a făcut dreptate” și că are încredere în justiția din România. Înainte de începerea ședinței, acesta a susținut că nu a tras cu arma și că pistolul pe care îl avea asupra sa era purtat pentru a se „autopăra”.

Întrebat de cine ar fi vrut să se apere, Bucurică a afirmat că există persoane care încearcă să îl „asasineze de mai mulți ani”, făcând referire la ceea ce a numit „mafia din Banat”. Procurorul a mai susținut că nu a mers la discotecă având arma asupra sa.