Un șofer din Constanța a fost surprins de o cameră de bord în timp ce făcea mai multe manevre riscante în trafic, în apropierea unui sens giratoriu. Conducătorul auto a încălcat marcajul longitudinal continuu, a ajuns să blocheze circulația, apoi a urcat cu mașina pe trotuar și a lovit un element ornamental din piatră.

Incidentul s-a produs pe 9 august. Potrivit imaginilor, șoferul a trecut peste linia continuă din zona sensului giratoriu, încercând să înainteze mai repede prin traficul aglomerat. Manevra nu a avut însă rezultatul dorit, iar autoturismul a ajuns ulterior pe trotuar, unde a lovit ornamentul și l-a deteriorat.

După impact, conducătorul auto și-a continuat deplasarea, fără să se oprească pentru a verifica pagubele produse. În urma incidentului au rezultat atât pagube materiale, cât și avarii la autoturism.

Potrivit Codului Rutier, încălcarea marcajului longitudinal continuu în cazul unei depășiri neregulamentare, atunci când nu este provocat un accident, poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile.