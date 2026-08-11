Sindicaliștii din Educație, revoltați după negocierile salariale: „Așa ceva este de neacceptat”

Sindicaliștii din Educație sunt în continuare nemulțumiți după discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Muncii privind noua lege a salarizării. Reprezentanții angajaților din învățământ susțin că propunerile prezentate de autorități nu respectă angajamentele asumate față de personalul din sistemul preuniversitar și universitar.

Una dintre principalele nemulțumiri vizează creșterea coeficienților de salarizare. Potrivit sindicaliștilor, propunerea discutată prevede majorarea coeficientului de la 2,38 la 2,55 pentru gradația 0, însă măsura ar urma să se aplice abia de la 1 septembrie 2028.

„Au venit cu o mică creștere a coeficienților, de la 2,38 la 2,55 la gradația 0, dar atenție: cu aplicare din 1 septembrie 2028 — lucru absolut inacceptabil. Adică să mai așteptăm aproape 2 ani de zile”, a declarat un reprezentant sindical.

Sindicaliștii reclamă și faptul că alte categorii ar urma să beneficieze de modificările salariale mai devreme, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Alții ar urma să intre la 1 ianuarie 2027, iar noi să așteptăm în 2028, 1 septembrie. Așa ceva este, repet, de neacceptat”, a mai spus reprezentantul sindical.

O altă problemă ridicată în timpul negocierilor este diferența redusă dintre salariile minime și maxime prevăzute în grila prezentată de autorități. Potrivit sindicaliștilor, diferența ar fi de cel mult câteva sute de lei.