România trece evaluarea SUA privind transparența fiscală. Anunțul făcut de Alexandru Nazare

România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru 2025, potrivit unei evaluări a Departamentului de Stat al SUA. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rezultatul este important, dar reprezintă și o responsabilitate pentru continuarea reformelor.

Potrivit Ministerului Finațelor, evaluarea anuală, mandatată de Congresul SUA, analizează măsura în care guvernele asigură accesul public la principalele documente bugetare și dacă acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere.

„În cadrul evaluării din acest an au fost analizate 140 de guverne și entități (identificate de Congres), dintre care 73 au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală, iar 67 nu au atins acest standard. România se află în categoria statelor care care îndeplinesc cerințele minime stabilite”, transmite ministerul într-un comunicat.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că evaluarea „confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice.”

„Transparența nu este doar o cerință procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă.

România trebuie să continue să mențină un nivel ridicat de deschidere, asigurând accesul public la date clare și corecte privind gestionarea resurselor financiare ale țării”, a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Instituția precizează că, pentru evaluarea din acest an, Departamentul de Stat a actualizat și a consolidat criteriile de analiză, introducând noi cerințe, precum publicarea termenilor și condițiilor împrumuturilor suverane acordate unor debitori străini, inclusiv a informațiilor privind obligațiile și activele constituite drept garanție.

Ministerul Finanțelor subliniază că transparența fiscală și publicarea datelor privind datoria publică sunt esențiale pentru protejarea resurselor statului, consolidarea încrederii în piețe, reducerea riscurilor de corupție și creșterea responsabilității autorităților.

De asemenea, acestea contribuie la gestionarea corectă a fondurilor și la menținerea încrederii partenerilor internaționali.

„Evaluarea Departamentului de Stat al SUA s-a derulat în consultare cu alte agenții federale americane și a avut la bază informații furnizate de ambasade și consulate ale SUA, instituții guvernamentale, organizații internaționale și organizații ale societății civile. Perioada analizată pentru ediția din 2026 a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

Îndeplinirea cerințelor minime evaluate de Departamentul de Stat al SUA reconfirmă eforturile constante ale României și ale Ministerului Finanțelor de a asigura accesul liber la informațiile bugetare, de a garanta o guvernanță financiară responsabilă și de a menține un cadru economic predictibil și atractiv pentru investiții”, mai transmite ministerul.